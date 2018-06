Simona Halep anunță meci pe VIAȚĂ ȘI PE MOARTE în semifinala cu Garbine Muguruza: 'Mă voi aștepta la puncte aspre, la multă forță. Are un stil foarte agresiv'

Simona Halep, liderul WTA, va juca în semifinale la turneul de la Roland Garros, joi, după ora 16.00, cu spaniola Garbine Muguruza, cap de serie numărul 3.

Meciul va fi al doilea de pe terenul Philippe Chatrier, după cel de simplu masculin dintre spaniolul Rafael Nadal, cap de serie 1, şi argentinianul Diego Schwartzman, favorit 11, care se va relua de la ora 13.00, după ce miercuri a fost întrerupt din cauza ploii la scorul de 4-6, 5-3.

"Îmi fac rutina, fac tratamentul după meci, mă odihnesc, mănânc, o să încerc să dorm cât mai bine. Sunt lucruri normale pe care le fac în fiecare zi, după fiecare meci și vom vedea. Nici eu nu am jucat foarte mult, cu Kerber fost un pic mai greu în primul set, după aceea nu a fost chiar la limita efortului, sunt lucruri pe care nu vreau să le analizez prea mult, suntem aici unde suntem, trebuie să mă adaptez cât se poate de bine, să mă recuperez și mâine să încerc să dau tot ce am mai bun. O să vedem mâine limita mea pe teren"

Provocarea este mare, din punctul meu de vedere meciul este deschis. Va fi un meci cu totul diferit, mă voi aștepta la puncte aspre, la multă forță. Are un stil foarte agresiv, lovește mingea din toate pozițiile, suntem în aceeași situație amândouă, iar cine o să fie mai bun o să câștige.

Experiența contează foarte mult. Deja am jucat ceva ani la acest nivel. Acum le privesc ca pe ceva normal, sunt obișnuită. Desigur, e mereu special când ajungi să joci o semifinală de Mare Șlem. Mai ales aici, la Paris, unde îmi place și unde mă simt bine.

E în continuare un moment emoționant să joci într-o semifinală de Mare Șlem. E un rezultat bun, chiar dacă am mai jucat aici în această fază. Îmi doresc să fie un meci bun.

"Nu am niciun fel de presiune, am jucat foarte bine la acest turneu. De la zi la zi am devenit mai bună, chiar dacă am avut adversare tari. În semifinală e la fel. Vreau să joc ca în sferturi de finală, dacă voi face acest lucru să fiu ok indiferent de rezultat", a spus Halep după victoria cu Kerber.

Cine câștigă meciul din semifinale va deveni lider mondial.

