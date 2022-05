Simona Halep anunță momentul în care se va retrage din tenis

Simona Halep a explicat că și-a făcut planul de carieră, iar în momentul în care va simți că nu mai poate concura la cel mai înalt nivel, atunci va pune stop și se va retrage din tenis.

"Bineînţeles, am fost şocată când am auzit de retragerea lui Ash Barty, pentru că era cea mai bună jucătoare din lume şi a câştigat totul. Nu vreau să comparăm planurile de carieră şi de retragere în general, deoarece avem vieţi diferite una de cealaltă. Ea a realizat mai multe decât am realizat eu la vârsta ei, aşa că nu pot să mă compar. Nu mă aşteptam ca ea să se retragă, dar acum că a făcut-o, înseamnă că este clar că este mulţumită de decizia ei. Îi doresc toate cele bune. A fost atât de puternică să ia această decizie atât de repede.

Fiecare trebuie să decidă pentru sine şi înţeleg acest lucru. Întotdeauna am spus că, dacă voi simţi că nu mai pot juca la cel mai înalt nivel, mă voi opri. Nu vreau să joc dacă nu pot să cred în mine şi în abilităţile mele. Dacă nu crezi cu adevărat, nu are rost să continui. Acum, întâlnirea cu Patrick şi cu această nouă echipă mi-a dat o nouă încredere în mine. Ei cred cu adevărat că încă pot juca un tenis bun, aşa că obiectivul este să câştig turnee şi să fiu cât mai puternică. Voi face tot ce pot pentru a realiza acest lucru. Sunt pregătită. În ceea ce priveşte câţi ani mai am de jucat, asta se va vedea de la o zi la alta. Nu vreau să îmi stabilesc un singur obiectiv. Scopul este să ne îmbunătăţim în fiecare zi, tot timpul", a spus Simona Halep, pentru Eurosport.