Simona Halep, după calificarea în optimile de la Wuhan: 'Nu sunt relaxată când intru pe teren să joc cu ea'

Simona Halep a trecut în turul al treilea la Wuhan după ce a învins-o pe Barbora Strycova. Halep spune că a jucat mai bine ca anul trecut, când a pierdut primul ei meci disputat la turneul de categorie Premier 5.

"Mă simt extraordinar, pentru că am putut să câştig. Am jucat un pic mai bine ca anul trecut. Sunt fericită că am revenit aici şi că am putut să joc, să încerc să joc cel mai bun tenis. Ne ştim una pe cealaltă destul de bine, mă simt încrezătoare de fiecare dată când joc împotriva ei, e întotdeauna dificil, aşa că nu sunt relaxată când intru pe teren să joc cu ea. Este o jucătoare extraordinară. Eu încerc să dau totul pe teren la fiecare meci pe care-l joc şi să încerc să câştig", a declarat Halep, la interviul de pe teren.

Simona Halep, locul 6 WTA şi cap de serie numărul 4, a învins-o, marţi, cu scorul de 6-3, 6-2, pe sportiva cehă Barbora Strycova, locul 34 WTA, calificându-se în optimile de finală ale turneului de la Wuhan.

În faza următoare, Halep va evolua cu Elena Ribakina din Kazahstan, locul 50 WTA.

Simona Halep a fost direct acceptată în manşa a doua la Wuhan. Anul trecut, ea a fost învinsă în turul al doilea de Dominika Cibulkova din Slovacia, cu scorul de 6-0, 7-5.

Cel mai bun rezultat al fostului lider WTA este calificarea în semifinale, la ediţia 2016, fază în care a fost învinsă de Petra Kvitova din Cehia, cu 6-1, 6-2. La următoarele două ediţii, românca nu a trecut de primul meci.

