Simona Halep, clipe grele la Australian Open: 'Este IMPOSIBIL să mă recuperez, dar o să trag de mine'

Simona Halep a declarat, sâmbătă, că este imposibil să se recupereze după accidentarea de la gleznă şi după ce a jucat trei ore şi 45 de minute cu Lauren Davis, dar spune că este pozitivă şi că va face totul să continue turneul, la Melbourne. "E inflamată (n.r. - glezna) şi simt durerea. Nu e recuperată. Este imposibil să se recupereze. După meciul de azi, cred că mâine va fi mai rău, dar o să trag de mine şi o să văd ce se va întâmpla", a spus ea.

Citeşte şi: Ce a făcut Simona Halep după victoria istorică de la Australian Open: Darren Cahill a dezvăluit totul - imagini senzaţionale / FOTO

Halep le-a cerut iertare jurnaliştilor că a întârziat la conferinţa de presă: "Am făcut masaj, de aceea am întârziat, îmi cer scuze. Sunt obosită, bineînţeles, dar sunt pozitivă pentru că am câştigat. Dacă pierdeam azi, aş fi fost foarte tristă, dar acum am energie şi gânduri bune. A fost foarte greu, singurul meci pe care l-am jucat aşa. Am fost condusă cu 0-40, a avut trei mingi de meci, dar am continuat să joc. Am continuat să cred că nu e terminat, chiar dacă ea a condus mai mult. Am dat tot ce am avut şi sunt foarte mândră că am putut sta acolo, pe teren şi câştiga."

Citește și: Inevitabilul s-a produs! Președintele Klaus Iohannis a fost scos dintr-un live, fiindcă vorbea prea lent – Ce a intrat pe post, în locul șefului statului

Simona Halep, locul 1 WTA, a învins-o, sâmbătă, cu scorul de 4-6, 6-4, 15-13, pe americanca Lauren Davis, locul 76 WTA, calificându-se pentru a treia oară în optimile de finală ale Australian Open. Halep a salvat trei mingi de meci la scorul de 10-11, în cea mai lungă partidă a turneului, care a durat trei ore şi 45 de minute. Meciul Simona Halep - Lauren Davis a avut 48 de ghemuri, la fel ca întâlnirea dintre americanca Chanda Rubin şi spaniola Arantxa Sanchez Vicario (6-4, 2-6, 16-14, în sferturi), care deţinea recordul la Melbourne, la simplu feminin, din 1996. Ca durată, cu trei ore şi 45 de minute jucate, partida de sâmbătă este a patra din istoria Australian Open, conform news.ro.