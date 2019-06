Simona Halep, despre viitoarea adversară care e cu 10 ani mai tânără: 'Mă simt bătrână! Foarte bătrână! Nu ştiu cum este să câştigi meciuri mari la 17 ani'

Simona Halep şi-a aflat adversara din sferturile turneului de Grand Slam de la Paris. Fostul lider mondial o va întâlni, pentru un loc în semifinalele Roland Garros, pe Amanda Anisimova, jucătoare care are doar 17 ani și ocupă locul 51 WTA.

"Mă simt bătrână! Foarte bătrână! Nu este ușor să joci împotriva unei adversare cu zece ani mai tânără. Dar mă simt mai puternică pe teren. Astăzi aşa m-am simţit. Voi vedea cum va fi data viitoare. Sunt tinere, nu au nimic de pierdut, aşa că fiecare meci este greu", a spus Simona Halep în cadrul conferinței de presă, care a mai adăugat:

Citește și: Oreste aruncă bomba! Ministrul care are zilele numărate în Guvernul Dăncilă: Singura soluție acceptabilă

"Eu nu eram pe Chatrier la 17 ani. Eu jucam calificări aici. Când joci împotriva unei adversare mai bine clasate nu ai niciun fel de teamă. Ieşi pe teren şi vrei să arăţi cel mai bun tenis al tău. Nu ştiu cum este să câştigi meciuri mari la 17 ani. Cariera mea a progresat încetişor, aşa că am savurat mai mult. Am avut răbdare şi am muncit mult. Sunt mulţumită de felul în care au ieşit lucrurile, de cariera mea. Cred că generaţia mea a fost mai timidă, generaţia de acum este neînfricată, fetele tinere au mult curaj în faţa oricui. Nu se gândesc că ar fi, în vreun fel, sub nimeni".

"E greu să joci contra unei jucătoare cu care nu ai jucat deloc înainte, dar, merg cu încredere în sferturi, pentru că am un joc solid, am experienţă să joc fiecare meci pe care îl joc. Acum, o să analizez din nou cum joacă adversara şi o să îmi fac un plan. Însă, cum o spun mereu şi o să o spun mereu: mă concentrez pe jocul meu, cel mai mult. Pentru că dacă eu îmi fac jocul, am mai multă încredere", a mai spus Halep, care o va întâlni pe Amanda Anisimova miercuri, 5 iunie.

Citește și: Traian Băsescu intră la rupere în scandalul momentului: Nu există .