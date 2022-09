Mesajul Simonei Halep după ce a divorţat de Toni Iuruc

Fostul lider WTA Simona Halep a divorţat de Toni Iuruc, cu care era căsătorită de aproape un an. “Eu şi Toni am decis de comun acord să mergem fiecare pe drumul său. Am rugămintea ca presa să ne respecte intimitatea şi să trateze cu decenţă şi discreţie acest subiect”, a notat Halep pe Instagram Stories, potrivit news.ro.

Presa sportivă a scris că Halep şi Iuruc au semnat actele de divorţ, joi, la Bucureşti, la un cabinet de avocatură.

Simona Halep s-a căsătorit civil cu omul de afaceri Toni Iuruc în 15 septembrie 2021. În momentul căsătoriei, sportiva şi omul de afaceri erau împreună de doi ani.

Ei aveau programată căsătoria religioasă în data de 13 noiembrie, la Cazino Sinaia.