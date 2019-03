Simona Halep, după calificarea chinuită: Am alergat ca nebuna trei ore și am rezistat

Simona Halep (27 de ani, 3 WTA) a învins-o, duminică seară, pe Polona Hercog (28 de ani, 93 WTA), scor 5-7, 7-6 (1), 6-2, şi s-a calificat în optimile de finală ale turneului de la Miami, după o partidă care a durat două ore şi 49 de minute, potrivit Mediafax.

La finalul jocului, Halep a oferit prima reacție după meciul maraton înregistrat la Miami:

"A fost un meci greu, ea a jucat excelent, am alergat ca nebuna trei ore şi am rezistat - asta mă face foarte fericită, ca şi faptul că am reuşit să câştig. Mi-am găsit ritmul încetul cu încetul. Am luptat incredibil. Dacă voi face în continuare ce am făcut în acest meci, am şansa de a fi numărul unu din nou".

În optimile de finală ale turneului nord american, Simona Halep o va înfrunta pe Venus Williams (38 de ani, 43 WTA), care a trecut în turul trei de Daria Kasatkina (21 de ani, 22 WTA), scor 6-3, 6-1.

