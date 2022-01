Simona Halep, după eliminarea de la Australian Open: m-a durut stomacul, m-a durut ficatul! M-a lovit rău căldura

Simona Halep și-a recunoscut sportiv înfrângerea și a precizat faptul că Alize Cornet a jucat mai bine în meciul din optimile Australian Open. Halep a explicat că în primul set s-a simțit foarte rău din cauza căldurii și a avut dureri de stomac și de ficat.

”Îmi place pe căldură, dar nu în extrem. A fost foarte cald astăzi, m-a lovit căldura în primul set, mă durea stomacul, mă durea ficatul, cam toate m-au durut azi, dar ce pot să spun, mă simt destul de împăcată pentru că am dat tot ce am putut, am lăsat pe teren tot ce am putut. A fost un meci bun din punctul meu de vedere, contra unei jucătoare care joacă extraordinar, o luptătoare desăvârșită, mereu am jucat 3 ore cu ea. Tot respectul pentru ea, a meritat să câștige.

Nu prea mă gândesc la faptul că nu voi mai fi cap de serie, dacă vrei să faci treabă, trebuie să bați pe oricine, în orice tur ai juca.”, a spus Simona Halep, într-un interviu pentru Eurosport.