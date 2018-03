Simona Halep, după meciul cu Qiang Wang: 'Știam cât e de bună, pentru că am jucat, în urmă cu câteva zile, la antrenamente, și m-a învins'

Simona Halep, locul I WTA, a eliminat-o pe chinezoaica Qiang Wang, locul 55 WTA, în optimile de finală ale turneului de la Indian Wells. A fost 7-5, 6-1, în meciul care a dus-o pe Halep în sferturile turneului american. Totodată, a fost prima întâlnire a celor două.

”Ştiam cum o să fie pentru că m-am antrenat cu ea în urmă cu câteva zile şi m-a bătut la anternament. A fost greu să vin aici şi să joc meciul, dar am fost pregătită, am ştiut ce trebuie să fac, am încercat doar să ţin mingea, să nu ratez mult şi în final am dominat un pic mai mult. Ţin minte că nu am putut ridica trofeul (n.r. - în 2015), pentru că este foarte greu. E întodeauna o plăcere să vin să joc pe terenul central, este o arenă frumoasă şi întotdeauna publicul este frumos. Vă mulţumec că aţi venit şi sper ca data viitoare să fiu mai bună ca azi.”, a spus Halep după meci.

