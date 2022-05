Simona Halep, după victoria care o duce în sferturi la Madrid: 'E un an diferit, totul e diferit, încerc doar să mă concentrez pe fiecare meci'

Simona Halep a spus că a jucat exact ceea ce trebuia în întâlnirea cu Cori Gauff, din optimile de finală ale turneului de categorie WTA 1.000 de la Madrid.

"Cred că am jucat exact ceea ce trebuia. În setul al doilea, ea a schimbat ceva, a fost mai agresivă şi nu a fost uşor să-mi adaptez jocul, dar în final am reuşit să o împing în spatele terenului şi am făcut ceea ce am vrut să fac. Am jucat de câteva ori cu ea şi am ştiut la ce să mă aştept. Am fost un pic mai puternică, azi. (n.r. - despre câştigarea turneului) E un an diferit, totul e diferit, încerc doar să mă concentrez pe fiecare meci pe care îl joc şi să cred în şansa mea. Am amintiri grozave, dar finala e foarte departe. Încerc doar să joc cel mai bun tenis al meu, în turul următor", a declarat Halep, pe teren, potrivit news.ro.

Simona Halep, locul 21 WTA, s-a calificat, luni, în sferturile de finală ale Madrid Open, după ce a învins-o, cu scorul de 6-4, 6-4, pe jucătoarea americană Coco Gauff, locul 16 WTA şi cap de serie numărul 14. Aceasta este victoria cu numărul 30 la turneul spaniol pentru fostul lider WTA. Doar Petra Kvitova din Cehia are mai multe, 32.

Halep va evolua în faza următoare cu Ons Jabeur din Tunisia, locul 10 WTA şi cap de serie numărul 8, care a dispus, cu scorul de 6-2, 3-6, 6-2, de jucătoarea elveţiană Belinda Bencic, locul 13 WTAşi cap de serie numărul 11. Jabeur este jucătoarea cel mai bine clasată rămasă în competiţie.

Simona Halep, 30 de ani, şi Ons Jabeur, 27 de ani, s-au mai întâlnit de trei ori până acum, scorul meciurilor directe fiind 2-1. În 2020, la Dubai, în turul al doilea, românca a câştigat cu 1-6, 6-2, 7-6 (7). Sportiva din Constanţa avea să câştige atunci a doua oară trofeul, după ediţia din 2015.

În 2018, la Beijing, în turul I, Simona Halep a abandonat meciul cu sportiva tunisiană, după primul set, pierdut cu 1-6.

Tot la Dubai, în sferturi, în acest an, jucătoarea română s-a impus, cu scorul de 6-4, 6-3.