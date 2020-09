Simona Halep după victoria împotriva Gabrinei Muguruza: 'Când am condus mi-a scăzut un pic energia, nu ştiu de ce'

Simona Halep a declarat, duminică, după calificarea în finala turneului de la Roma, că i-a scăzut un pic energia atunci când a condus în semifinala cu Garbine Muguruza. Ea a menţionat că este bucuroasă de modul în care a jucat şi că îi să încredere un astfel de meci, potrivit news.ro.

"Din punctul meu de vedere a fost un meci foarte, foarte bun. Când am condus, am încetinit jocul, am jucat destul de moale, iar ea a putut să reintre în meci. A fost foarte puternică în unele momente, dar mă bucur că spre final am fost agresivă, ca în primul set. Când am condus mi-a scăzut un pic energia, nu ştiu de ce. A fost un moment ciudat. Poate că în trecut aş fi pierdut acest meci, dar de câţiva ani nu mai pierd astfel de meciuri. Mă bucur tare mult că se vede diferenţa şi progresul mental pe care l-am făcut. Sunt foarte bucuroasă de modul în care am jucat, îmi dă mare încredere un astfel de meci cu Muguruza, pe zgură. Este o jucătoare extraordinară, mereu e greu contra ei", a spus Simona Halep, într-un interviu acordat Digi Sport.

Simona Halep, locul 2 WTA şi cap de serie numărul 1, s-a calificat, duminică, în finala turneului de categorie Premier 5 de la Roma, după ce a învins-o, cu scorul 6-3, 4-6, 6-4, pe spaniola Garbine Muguruza, locul 17 WTA şi cap de serie numărul 9. Este finala cu numărul 39 din carieră, a treia consecutivă în acest an, pentru Halep.

Halep va evolua, luni, în ultimul act cu o jucătoare din Cehia, ori cu Marketa Vondrousova, locul 19 WTA şi favorită 12, ori cu Karolina Pliskova, locul 4 WTA şi cap de serie 2.