Simona Halep e la un singur meci de locul 1 mondial: Dacă se califică în finala de la Miami, redevine lider WTA

Simona Halep s-a impus în sferturile turneului WTA de la Miami în fața jucătoarei din China, Qiang Wang (27 ani, nr. 18 WTA), în două seturi, 6-4, 7-5, după o oră și 39 de minute.

Odată cu victoria din sferturi, Halep a urcat pe locul 2 mondial, dar e la un singur meci de prima poziție în tenisul feminin. Simona Halep are, în acest moment, în clasamentul live, 5782 de puncte, în timp ce Petra Kvitova, actualul loc 2 în clasamentul oficial al WTA, are 5645.

Victoria în turneu o va aduce pe Simona la 6392 de puncte, dar şi finala îi e suficientă pentru a acumula peste cât are Naomi Osaka în acest moment (6021). Dacă se califică în finală, Halep va strânge 6.042 puncte.

În faza următoare, Halep va evolua cu învingătoarea dintre jucătoarele cehe Karolina Pliskova, locul 7 WTA şi cap de serie numărul 5, şi Marketa Vondrousova, locul 59 WTA.

Calificarea în semifinale este recompensată la Miami Open cu 354.000 de dolari şi cu 390 de puncte WTA.

