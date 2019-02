Simona Halep e pe val! Prima reacţie după victoria cu Pliskova: 'Meciurile din Top 5 sunt ca o finală de grand slam'

Simona Halep a câştigat, duminică, primul ei meci jucat împotriva unei sportive din Top 5 WTA, în acest an. Ea a învins-o în trei seturi pe Karolina Pliskova şi a dus scorul la 2-1 în favoarea României, în întâlnirea cu Cehia de la Ostrava. Acum, ea îi predă ştafeta Mihaelei Buzărnescu, ce poate aduce punctul unui succes istoric, în sferturile de finală ale Grupei Mondiale a Cupei Federaţiei.

"Mai puteam, mai aveam destulă energie, braţul mi-a obosit un pic pentru că nu e uşor pe acest teren, dar m-am simţit foarte bine şi am luptat până la capăt, pentru că mi-am dorit foarte mult să câştig. Nu e uşor să fiu ofensivă cu Karolina, pentru că joacă destul de drept, destul de jos, e foarte greu să intru în minge şi să dau şi eu tare. Am încercat să mă apăr foarte bine, am încercat să deschid terenul şi atunci când am avut ocazia am intrat cât de cât în teren şi să fiu mai agresivă. Nu ştiu dacă sunt un complex pentru ea, dar mereu avem meciuri grele şi mă bucur că de data aceasta am câştigat eu în FedCup, ea m-a bătut acasă, eu am bătut-o acasă la ea, e egalitate. Meciurile din Top 5 sunt ca o finală de grand slam, mă bucur că am putut să fac faţă, că am jucat destul de bine şi că am reuşit să câştig. Nu intru la dublu, noi avem o echipă foarte puternică de dublu, dar eu am încredere că Mihaela poate face un meci bun şi să câştigăm din simplu", a declarat Halep, la microfonul Telekom Sport.

Simona Halep, locul 3 WTA, a învins-o, duminică, pe Karolina Pliskova, cu scorul de 6-4, 5-7, 6-4, în al treilea meci al întâlnirii de Cupa Federaţiei dintre Cehia şi România, de la Ostrava. După acest rezultat, România conduce Cehia cu 2-1, în sferturile de finală ale Grupei Mondiale.

În sala din Ostrava urmează să se dispute a patra partidă de simplu, între Katerina Siniakova, locul 44 WTA. şi Mihaela Buzărnescu, locul 29 WTA.

Dacă va câştiga Siniakova, echipa calificată în semifinale va fi stabilită după meciul de dublu Katerina Siniakova / Barbora Krejcikova - Irina Begu / Monica Niculescu.

Dacă va câştiga Buzărnescu, România va merge în semifinalele Cupei Federaţiei pentru a doua oară în istorie, după ce Virginia Rizici, Mariana Simionescu şi Judith Gohn reuşeau aceeaşi performanţă în 1973.

În penultimul act, România ar urma să dea piept cu Franţa.