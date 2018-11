Simona Halep și-a anunțat obiectivele pentru noul an: 'O să fie greu. Poate nu la fel de bun ca acesta'

Simona Halep a vorbit despre obiectivul pe care îl are pentru anul 2019, informează Ziare.com.

„Am încredere ca va fi bine si imi doresc un nou trofeu de Grand Slam. Roland Garros-ul l-am câștigat, acum aș alege Wimbledonul", a spus Simona.

„O să fie greu și probabil că voi simți lipsa de meciuri la începutul anului. Am totuși încredere că va fi un an bun. Poate nu la fel de bun ca acesta, dar sunt pregătită s-o iau de la capăt", a adaugat ocupanta locului 1 în ierarhia WTA.

