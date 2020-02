Simona Halep încearcă să devină mamă: 'Sunt pe final de carieră'

Simona Halep a declarat, vineri, că nu se gândeşte la retragere, dar consideră că la 28 de ani este pe final de carieră. Ea încearcă să devină mamă, alături de iubitul său, cu care se va căsători în toamnă.

"Eu joc cu România pe spate tot timpul, cu România lângă mine tot timpul şi atunci când consiider că sunt aptă sută la sută, joc în echipa de FedCup tot timpul şi joc permanent pentru România la toate turneele. (n.r. - Cele mai frumaose amintiri din Zona Golfului le am) când am câştigat Dubaiul, şi la Doha am câştigat, sunt două turnee care îmi plac, sper să fac rezultat bun şi de data aceasta.

Ca de fiecare dată, plec cu gânduri bune, pozitive, m-am pregătit foarte bine, sunt încrezătoare, vedem ce va fi. Am fost acasă în toată perioada (nr. - după Australian Open) şi m-am bucurat de aceste zile, mi-au prins foarte bine şi m-am resetat. A fost foarte bine că m-am pregătit la Dubai înaintea sezonului, mi-a prins bine în Australia, sper ca şi de data aceasta să-mi meargă bine la Dubai pentru că-mi plac condiţiile. (n.r. - despre faptul că a spus că este la final de carieră) Am 28 de ani, fac 29 anul acesta, e normal să fiu pe final de carieră, am deja zece ani sau chiar mai mult (n.r. - în circuit), nu mă gândesc la retragere, dar sunt pe final", a declarat Halep, la Aeroportul International Otopeni.

Jucătoarea română de pe locul 2 mondial a plecat la Dubai, unde începe, luni, un turneu de categorie Premier, la care va fi acceptat pentru prima dată, de probă, coaching-ul din tribună.

"Nu ştiu, şi pentru mine va fi interesant, de la juniori nu mi s-a mai întâmplat acest lucru, chiar nu ştiu dacă e bine sau rău, o să vedem acum. Aveam un cod al semnelor şi îl respectăm în continuare", a precizat ea

Întrebată cum este fără preparator fizic, după ce l-a îndepărtat din echipa ei pe Teo Cercel, Halep a răspuns: "Nu pot să spun că e greu sau uşor, am făcut singură pregătirea fizică perioada aceasta, am avut un pic nevoie de timp să-mi rearanjez exerciţiile şi vom vedea ce urmează."

După turneul de la Dubai, jucătoarea din Constanţa va participa la turneul de la Doha, care anul acesta este de categorie Premier 5.