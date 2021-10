Simona Halep, întrebată dacă face și a treia doză de vaccin: Sigur că da!

Simona Halep a declarat că va face şi a treia doză de vaccin după ce va termina turneele la care mai participă în acest an, cele de la Moscova şi Cluj-Napoca, ambele programate în acestă lună. Ea le recomandă tururor românilor să se vaccienze, pentru că vaccinul protejează împotriva bolii Covid-19.

"A fost un drum lung, am avut o escală de vreo şapte ore, nu a fost uşor, dar bine că sunt acasă. Este greu după accidentare, nu pot să spun că sunt mulţumită de ceea ce a fost acolo, dar sunt sănătoasă, nu am dureri. Ştiam că va fi greu, ştiam că o să fie un sfârşit de an destul de greu. Sunt ok, sunt pozitivă şi abia aştept să mă întorc pe teren la antrenamente. E greu să joci Indian Wells în octombrie, s-a schimbat totul, dar cine joacă bine, e meritul lor. (n.r. - despre un meci cu Emma Răducanu) S-a amânat, poate la Cluj. Doar ne salutăm şi am felicitat-o din nou pentru ceea ce a făcut, pentru că este extraordinar. (n.r. - despre echipa de dublu cu Gabriela Ruse) A fost frumos, chiar ne-am simţit bine şi sper să mai jucăm împreună, să mai jucăm nişte meciuri. (n.r. - despre colaborarea cu Adrian Marcu) Foarte bine, chiar mi-a plăcut foarte mult la acest turneu, este o atmosferă plăcută, un om deosebit şi mă simt bine cu el. (n.r. - de ce a revenit în ţară, în loc să plece la Moscova) Pentru că acolo e greu cu antrenamentele, sunt două săli şi nu este comod, mai ales cu restricîiile de acum. Am preferat să vin acasă două zile şi să plec peste două zile. Am avut destul timp liber anul acesta, mă bucur că sunt aptă să joc şi voi juca Moscova şi Cluj. (n.r. - dacă este îngrijorată de creşterea cazurilor de covid-19) Foarte mult, foarte mult şi îmi pare rău să aud ce se întâmlă în spitale, este foarte trist, sper ca toţi oamenii să înţeleagă din această întâmplare şi să se vaccienze, pentru că, cu siguranţă, aşa cum tot spun medicii, ne protejează. (n.r. - dacă se vaccinează cu doza a treia) Sigur că da, o voi face imediat ce voi termina turneele", a declarat Halep, la sosirea în ţară după turneul de la Indian Wells.

În urmă cu an, jucătoarea română a contractat coronavirsul, apoi în primăvara trecută s-a vaccinat cu serul Pfizer.

Simona Halep, locul 17 WTA şi cap de serie numărul 11, a fost învinsă, luni, cu scorul de 7-5, 6-4, de Aliaksandra Sasnovici din Belarus, locul 100 WTA, în turul al treilea al turneului de categorie WTA 1.000 de la Indian Wells.