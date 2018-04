Simona Halep îşi poate întâlni 'coşmarul' de la Stuttgart: 'Sper ca în turul următor să nu joc cu ea'

Simona Halep a declarat că nu vrea să joace a treia oară la rând la turneul de la Stuttgart cu sportiva germană Laura Siegemund. Liderul WTA a întâlnit-o în optimi în 2016 şi în semifinale în 2017 pe Siegemund şi a pierdut de fiecare dată, cu 1-6, 2-6, respectiv 4-6, 5-7, notează news.ro.

Totuşi, după ultima înfrângere de la Stuttgart, Halep a învins- pe germană la Roma, în turul I, cu 6-4, 6-4.

"Abia aştept să joc un nou meci, să fiu mai bună pe teren, dar asta nu vine imediat. Aşa că sper ca în turul următor să nu joc cu Siegemund, pentru că o să fie a treia oară la rând. Dar poate că o să câştig de data aceasta", a spus jucătoarea română.

Simona Halep s-a calificat, miercuri, în sferturile de finală ale turneului de categorie Premier de la Stuttgart, după ce a trecut în turul doi de sportiva slovacă Magdalena Rybarikova, numărul 18 mondial, scor 4-6, 6-2, 6-3.

"Ea a jucat bine în primul set, a fost întotdeauna un adversar dificil pentru mine. Am vrut doar să ţin mingea în teren şi să o joc mai mult pe rever. Am încercat să nu mai greşesc deoarece greşeam mult la începutul setului al doilea. De acolo, am putut să găsesc ritmul şi să joc punct cu punct", a declarat Halep, la interviul de pe teren.

Ea s-a plâns de suprafaţa de zgură de la Stuttgart: "A fost foarte alunecoasă şi în primul set, la 3-3, am simţit o durere la un muşchi al piciorului. A fost dificil să continui, dar nu am vrut să mă opresc. Am încetat să mă gândesc la accidentare şi am continuat să joc. Este dificil pe acest teren şi niciodată nu am jucat cel mai bun tenis pe el. Dar dacă te obişnuieşti cu el, poţi ajunge la un nivel bun", a adăugat jucătoarea română.

Simona Halep a afirmat că nu s-a anternat prea mult în ultimele zile, obosită fiind după meciurile din Cupa Federaţiei.

"Din punct de vedere psihic sunt ok. De când am venit aici, am dormit non-stop, sincer. Nu m-am antrenat prea mult, doar 45 de minute ieri şi azi cam 40 de minute. Deci nu e aşa mult, dar dacă sunt proaspătă din punct de vedere psihic, pot juca un tenis mai bun. Trebuie să mă obişnuiesc cu acest teren, ceea ce este dificil", a mai spus Halep.

Simona Halep a fost direct acceptată în manşa a doua la Stuttgart. Ea o va întâlni în faza următoare pe câştigătoarea meciului dintre Laura Siegemund, locul 100 WTA şi Coco Vandeweghe, locul 16 WTA.