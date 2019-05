Simona Halep: 'Mă motivez în fiecare zi şi încerc să mă împing înainte în fiecare zi'

Simoan Halep şi-a lăudat adversara din turul al doilea al French Open, Magda Linette, şi a afirmat că a câştigat meciul pentru că a fost mai puternică din punct de vedere psihic, relatează News.ro.

"Această partidă a fost diferită, pentru că am fost în avantaj şi am avut mingi de meci. Aşa că am avut încrederea să câştig, ştiam că sunt în stare să-l câştig. În al treilea set, mi-am spus că trebuie să rămân calmă, să joc tot ce am jucat în cele două seturi anterioare, fără să conteze că l-am pierdut pe al doilea. Am încercat doar să deschid terenul mai mult, pentru că lovind de lângă corp, ea a jucat foarte, foarte bine. Am încercat de asemenea să servesc cu primul mai mult. Cred că am fost mai puternică din punct de vedere psihic şi am putut să câştig acest meci. Nu am ştiut la ce să mă aştept pentru că nu am mai jucat împotriva ei şi nu ştiam cum vine mingea. Cu siguranţă, ea a jucat un mare meci azi. Nivelul a fost ridicat cu adevărat. Vreau să o felicit, pentru că a luptat până la final. Cred că este un mare lucru şi pentru încrederea ei va fi bine la viitoarele turnee", a spus Halep, potrivit WTA.

Jucătoarea română spune că este mai relaxată decât anul trecut, pentru că este deja campioană la Roland Garros: "Este bine că sunt încă în turneu, pe de o parte. Pe de altă parte este diferit, deoarece mă pot bucura mai mult, sunt mai relaxată. Am deja titlul aici, acum este vorba doar să văd dacă sunt în stare să o fac din nou. Mă motivez în fiecare zi şi încerc să mă împing înainte în fiecare zi. Cred că e mai frumos în acest an."

Simona Halep, locul 3 WTA, a învins-o, joi, cu scorul de 6-4, 5-7, 6-3, pe poloneza Magda Linette, locul 87 WTA, calificându-se în turul al treilea al French Open. Halep putea pune capăt meciului în două seturi, dar a ratat trei mingi de a încheia mai repede partida. Şi în decisiv, deţinătoarea trofeului se putea impune mai uşor, după ce a condus cu 5-1.