Simona Halep o dă la întors: După ce a spus că nu vorbește cu Emma Răducanu pentru că nu știe română, acum e impresionată de discursul britanicei

Simona Halep s-a declarat surprinsă plăcut de discursul în limba română al Emmei Răducanu după meciul de marţi cu Polona Hercog de la Transylvania Open.

"Am fost surprinsă pentru că tot am auzit că nu vorbeşte, dar a vorbit foarte bine şi chiar a fost, cred, ceva plăcut pentru toţi românii. Chiar dacă nu locuieşte în România, nu s-a născut aici, vorbeşte româna şi este un sentiment plăcut", a spus Halep, la microfonul DigiSport. Asta, după ce, în urmă cu câteva săptămâni, spunea că nu a vorbit cu britanica pentru că aceasta nu știe românește.

Pe terenul central din Sala Polivalentă din Cluj-Napoca, unde s-a calificat în turul al doilea, Halep le-a transmis românilor că nu are de gând să se lase de tenis prea curând, pentru a le oferi ocazia compatrioţilor ei să o vadă jucând în continuare.

"M-am simţit foarte bine pe teren, pentru că este o bucurie să vin din nou la Cluj. De fiecare dată, aici am jucat poate cel mai bun tenis al meu, şi la FedCup. Chiar dacă nu avem public, i-am simţit aproape de mine, de când am venit. Vreau să le mulţumesc organizatorilor, îi mulţumesc lui Patrick (n.r. - Ciorcilă) pentru toate pozele puse în oraş şi mesajul Welcome Home este deosebit şi chiar mă simt ca acasă. De fiecare dată vin cu plăcere şi mă bucur foarte mult că astăzi am putut să joc un tenis foarte, foarte bun. Nu este niciodată uşor să joci cu adversare din aceeaşi ţară, mai ales când este o adversară solidă, puternică. Ea a avut un an extraordinar, a intrat în Top 100, ştim şi noi cum este şi merită toate aplauzele. A fost o bucurie să fiu pe teren şi sper şi mâine să joc la fel de bine. Mă simt bine, mă simt bucuroasă să fiu pe teren şi e plăcut să fii în Cluj. O să-mi fie în continuare destul de greu să revin acolo unde îmi doresc, pentru că am un nou obiectiv, dar e o bucurie să fiu pe teren şi să fiu aptă. Suntem toţi trişti pentru că spectatorii nu pot veni aici, să ne susţină în tribune, e o atmosferă incredibilă de fiecare dată la Cluj, dar le transmit românilor toate cele bune, să trecem cu bine peste această perioadă care este grea pentru toată lumea şi să avem cât se poate de multă grijă de noi. Eu cred că o să revenim la normal în curând şi o să ne putem bucura împreună de tenis, pentru că nu am de gând să mă las, mai vreau să mai joc", declarat Halep, la interviul de pe teren.

Simona Halep, locul 18 WTA şi cap de serie numărul 1, s-a calificat în optimile de finală ale Transylvania Open, după ce a învins-o, joi, în prima manşă, cu 6-1, 6-2, pe Elena-Gabriela Ruse, locul 85 WTA. În turul următor, învingătoarea va evolua cu rusoaica Varvara Graceva, locul 81 WTA.



