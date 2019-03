Simona Halep o laudă pe Bianca Andreescu: 'Ştiam de acum câţiva ani că este suficient de puternică să înfrunte jucătoare mari, de top'

Simona Halep a felicitat-o pe Bianca Andreescu pentru succesul ei de la Indian Wells. Halep spune că ştia faptul că jucătoarea canadiană de origine romănă este capabilă să învingă sportive de top, potrivit news.ro.

"Am văzut un rezumat. Am văzut că a jucat foarte bine. Ştiam de acum câţiva ani că este suficient de puternică să înfrunte jucătoare mari, de top. A reuşit o treabă extrarodinară şi vreau să o felicit. Are un viitor frumos deoarece este tânără şi nu se gândeşte la presiune atât de mult pe moment. Cred că că este suficient de puternică să se descurce cu presiunea. Îmi amintesc că ne-am antrenat în Canada, la turneul de acolo, acum doi sau trei ani. Îmi amintesc că i-am spus că este suficient de puternică să facă pasul la tenisul profesionist. Doar ne-am antrenat, aşa că nu am putut vedea prea mult şi nici nu am întâlnit-o ulterior", a declarat Halep, potrivit site-ului WTA.



Referindu-se la modul rapid în care tânăra generaţie din tenis se impune, Halep a spus: "Mă simt bătrână. Când văd jucătoare de 17, 18 ani, încep să mă simt bătrână şi nu îmi place asta."

Ea spune că este bine că există varietate în tenisul feminin actual, că nu mai există o jucătoare dominantă, cum era Serena Williams.

"Este un lcuru bun pentru tenis. Este bine deoarece fiecare are o şansă de a câştiga şi fiecare poate crede mai mult, că există o şansă pentur fiecare. Faptul că turneele sunt deschise le face mult mai interesante pentru fani, dar şi pentru noi. Nu e ca înainte, când Serena câştiga totul. E un pic diferit acum", a afirmat ea.

Halep va evolua, din această săptămână, la turneului de categorie Premier Mandatory de la Miami.