Simona Halep, prezență surpriză la un meci din Paris: Cine a însoțit-o - VIDEO

Rafael Nadal, locul I ATP, s-a calificat în finală la Roland Garros, pentru a 10-a oară în cariera sa, după ce a trecut de argentinianul Juan Martin Del Potro, locul 6 mondial. În precedentele zece ocazii în care a jucat în semifinale, spaniolul a câştigat ulterior trofeul.

Spaniolul s-a impus, scor 6-4, 6-1, 6-2, iar în finală va evolua contra austriacului Dominic Thiem, locul 8 mondial, scrie news.ro.

Citește și: EXCLUSIV! Dezastru în sistemul medical! Pacienții în mare pericol! De ce nu vor mai putea primi pacienții bilete de trimitere

La meciul lui Nadal a asistat şi liderul mondial WTA, Simona Halep, care joacă, sâmbătă, finala cu Sloane Stephens. Ea a stat în loja lui Ion Țiriac, alături de miliardar.

A World No.1 watching a World No.1...@simona_halep takes her seat for the @RafaelNadal @delpotrojuan match.#RG18 pic.twitter.com/q4cNYTvgE3