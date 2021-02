Simona Halep, prima reacție după înfrângerea în fața Serenei Williams - Unde s-a făcut diferemța

Simona Halep a vorbit la conferința de presă despre disputa cu Serena Williams, în care a fost dominată clar, și a dezvăluit că serviciul a fost cheia meciului, notează GSP.RO.

„Da, a fost un meci greu. A jucat foarte bine și a meritat cu siguranță să câștige. Simt că serviciul nu m-a ajutat așa mult și de aceea nu am putut să măresc avantajul în setul doi.

Nu am fost departe de ea în acest meci, dar ea a fost mai puternică în momentele cheie. Am avut 3-1 în setul doi, dar serviciul nu m-a ajutat așa mult. Serena a fost foarte puternică la retur, iar acele schimburi lungi au fost importante. Am făcut un joc bun azi, nu sunt dezamăgită de mine. Accept că m-a învins, dar puteam să fiu mai puternică la serviciul.

Nu a servit așa puternic cum face, dar a servit variat. De aceea am tot schimbat poziția la retur. Am simțit că tot schimbă serviciul. Simt că am jucat bine, dar serviciul a fost cheia”, a declarat Simona Halep la conferința de presă.

„Serena se mișcă mai bine și lovește puternic. Simt că este într-o formă bună, are un joc foarte bun. Am simțit că se mișcă foarte bine. A alergat mult și a fost mereu lângă minge.

Loviturile ei sunt foarte puternice, deci trebuie să fii puternică pe picioare și să o miști, să deschizi terenul. Faptul că se mișcă mai bine este un lucru bun pentru ea. Îi este mai ușor să lovească mingea și mai greu pentru adversare să închidă punctul”, a adăugat Halep.