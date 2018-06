Simona Halep, primele declarații după calificarea în finala de la Roland Garros: Avem meciul în mână, nu am renunțat

Simona Halep, locul I WTA, s-a calificat pentru a treia oară în finala turneului de la Roland Garros, după ce a învins-o, joi, cu scorul de 6-1, 6-4, pe spaniola Garbine Muguruza, locul 3 WTA. Pentru jucătoarea română, aceasta va fi a patra finală a carieră la un turneu de Grand Slam, a doua din acest an, după Australian Open. Ea îşi va păstra locul I WTA şi în ierarhia ce va fi publicată luni.

”Știam că trebuie să fiu agresivă, că trebuie să joc rapid. Am lovit piternic și rapid. Am avut încredere că pot. Am avut încredere după primul set că aveam meciul în mână, nu am renunțat. Am luptat pentru fiecare minge. Voi încerca, în finală, să fiu mai bună decât anul trecut și să dau tot ce pot.”, a spus Simona Halep la Eurosport.

