Simona Halep, primele declarații după ce a ajuns în semifinalele de la Roland Garros: 'Am început agresiv, nu a funcționat, apoi am schimbat tactica'

Liderul WTA, Simona Halep, a învins-o pe germanca Angelique Kerber, scor 6-7, 6-3, 6-2, în sferturile de finală de la Roland Garros, calificându-se în semifinalele turneului de tenis.

Meciul a durat două ore şi 14 minute.

În semifinalele turneului de tenis de la Roland Garros, românca o va întâlni pe jucătoarea din Spania, Garbine Muguruza, cea care a învins-o, miercuri, pe terenul central al turneului pe rusoaica Maria Şarapova, cu scorul de 6-2, 6-1.

”Ştiu că fiecare meci pe care îl disput cu ea e unul intest. Sunt multe schimburi de mingi. Mereu când joc contra ei trebuie să joc la cel mai înalt nivel. Am început poate prea agresiv, n-a funcţionat acest lucru, apoi am schimbat puţin tactica şi a mers. Sunt pregătită şi mă bucur că am ajuns în semifinale.”, a spus Simona Halep la finalul meciului.