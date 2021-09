Simona Halep s-a calificat în optimi de finală la US Open

Jucătoarea română de tenis Simona Halep, locul 13 mondial, s-a calificat vineri în optimi de finală la US Open după o victorie în trei seturi, 7-6 (13/11), 4-6, 6-3, în meciul cu kazaha Elena Rîbakina, poziţia a 20-a în clasamentul WTA.

Pe arena Louis Armstrong, Simona Halep a câştigat mai întâi de toate duelul fizic cu Elena Rîbakina, o luptă dură cu o jucătoare puternică, în formă, care a fost răpusă de jocul binecunoscut al româncei, acela de a da întotdeauna mingea înapoi peste fileu. Fostul lider WTA a arătat în multe momente tenisul şi dârzenia cu care a dominat mulţi ani întrecerea feminină şi, în mod îmbucurător, accidentările suferite de ea par a fi vindecate definitiv. Halep a rezistat bine fizic unui examen de anduranţă, dar rămâne de văzut cât va conta în evoluţiile ei viitoare cele două ore şi jumătatea de meci intens.

Cu avantajul unui serviciu care produce aşi şi multe puncte, dar care este inconstant în acelaşi timp, Rîbakina a jucat ofensiv, cu mingi lungi, plasate către părţile laterale ale terenului, cu care, la început, şi-a surclasat adversara.

Halep a fost ţinută în acest mod în defensivă, a fost nevoită să alerge mult şi să consume energie. Ea a încercat să iasă de sub atac cu mingi decisive şi erorile au apărut în număr destul de mare. Cu timpul, sportiva din Constanţa a devenit mai precisă, a riscat să trimită în temutul forehand al Rîbakinei, care a dat multe rateuri în meciul de vineri, şi a început uşor, uşor să iasă de sub asediu. În plus, românca a reuşit să lungească amplitudinea mingilor, să le trimită cât mai aproape de linia de fund a terenului, de unde rivala ei a avut dificultăţi în a le returna.

Partida a început în nota de dominare clară a Elenei Rîbakina, care a făcut 3-0 în opt minute, după un break în ghemul secund. Halep a muncit din greu să revină şi a reuşit acest lucru după 21 de minute de joc. De la 3-3, Rîbakina a avut din nou o evoluţie superioară şi a pus două ghemuri avantaj pe tabelă, 5-3. La acest scor, ea a ratat o minge de set şi Halep a reluat munca de revenire, prin care a câştigat iar trei ghemuri consecutive. Apoi a fost rândul româncei să servească pentru set şi să nu reuşească să-l câştige.

Tie-break-ul care a urmat a fost unul de povestit nepoţilor. Halep a condus cu 6-2 după o evoluţie foarte bună. Jucătoarea din Kazahstan practic le-a anulat pe toate, românca poate a greşit una. Fostul lider WTA mai putea să încheie setul la 7-6 şi 8-7, însă nu a făcut-o şi a fost nevoită ea să salveze alte trei mingi de set ale adversarei. La 12-11 pentru Halep, Rîbakina a comis o dublă greşeală şi setul i-a revenit româncei, cu 7-6, după a şaptea minge şi după 64 de minute de joc.

Halep a acuzat efortul din primul set şi a început slab setul secund. Din nou jucătoarea kazahă a avut 3-0, dar cu două break-uri de data aceasta. Sportiva română a redus diferenţa la 2-3 şi, în pauza ce a urmat, Rîbakina a cerut time-out medical, pentru o accidentare la piciorul stâng. Jucătoarea română a profitat de întrerupere şi a cerut şi ea o intervenţie a fizioterapeutului la umărul drept. Meciul a fost întrerupt vreo şapte minute cu o imagine rară în tenis, dar explicabilă ţinând cont de bătălia care s-a dus pe teren: ambele jucătoare primind îngrijiri medicale.

Partida a continuat ca o înfruntare între doi boxeri aflaţi la capătul puterilor. Mingile spectaculoase s-au mai rărit şi au primat greşelile neforţate.

Halep şi-a recuperat şi al doilea break, apoi a trecut în avantaj, părând că este în controlul jocului. Însă ea a greşit mult în ghemurile următoare şi şi-a pierdut din nou serviciul la 4-4, după ce a avut 40-15. La 5-4, Rîbakina a servit excelent şi a închis setul, cu 6-4, după o oră şi 51 de minute de la start.

Sportiva din Kazahstan a câştigat setul al doilea cu serviciul şi cu lovituri precise din poziţie centrală, fiind vizibil faptul că încearcă să-şi limiteze mişcarea pe teren, probabil din cauza accidentării.

Însă în faţa Simonei Halep o asemenea tactică nu merge tot timpul şi, după ce şi-a pierdut serviciul în primul ghem al decisivului, jucătoarea română a pus stăpânire totală pe joc, cu lovituri care au forţat-o pe rivală să se mişte, să greşească şi să se recunoască învinsă.

De la 0-1, Simona Halep a condus cu 4-1, apoi a păstrat avantajul de un break şi s-a impus cu 6-3, după două ore şi 24 de minute de joc.

Halep va evolua în optimi cu jucătoarea ucraineană Elina Svitolina, locul 5 WTA şi cap de serie numărul 5, sau cu rusoaica Daria Kasatkina, locul 27 WTA şi cap de serie numărul 25.

Calificarea în optimi este recompensată cu un premiu de 265.000 de dolari şi cu 240 de puncte WTA. Jucătoarele eliminate în turul al treilea primesc câte 180.000 de dolari şi 130 de puncte WTA fiecare.

Cea mai bună performanţă a Simonei Halep la US Open a fost calificarea în semifinale, în 2015, iar în 2013 a ajuns în optimi şi în 2016, în sferturi. Anul trecut ea nu a participat la acest grand slam, din cauza pandemiei de coronavirus. În 2019, ultima ediţie la care a participat, românca a fost eliminată în turul al doilea.