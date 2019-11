ULTIMA ORĂ Simona Halep s-a MĂRITAT - FOTO

Simona Halep s-a căsătorit cu alesul inimii sale, Toni Iruc, un bărbat care este mai bătrân cu 13 ani decât ea și care a mai fost însurat de două ori până acum. Cei doi au făcut cununia civilă, iar în acest moment are loc petrecerea.

Cei doi au o relație din luna iunie, iar Ion Țiriac anunțase că vor face nuntă mare în toamna lui 2020.

”In acest moment, la Club Riva ( Cafe del Mar)din stațiunea Mamaia, are loc petrecerea de logodna a Simonei Halep cu Toni Iuruc. Totul a fost ținut la strict secret. In tradiția machidonilor , evenimentului de acest gen i se mai spune: “se da semnul”. Viitorul ginere i a oferit inelul de logodna Simonei, iar apoi a păstrat obiceiul și i a cerut o ca soție pe Simona tatălui ei, Stere Halep. Petrecerea se desfășoară cu o regula stricta: niciun invitat n are voie sa posteze imagini sau filmulețe pe rețelele de socializare”, a anunțat jurnalistul Decebal Rădulescu.

