Simona Halep spune unde a fost cheia meciului cu Bianca Andreescu: 'A schimbat mult ritmul, cu unele mingi tăiate, la care nu te aşteptai'

Simona Halep a declarat că în setul al doilea, în care a întors soarta meciului cu Bianca Andreescu, s-a gândit că este mai puternică psihic decât adversara ei.

"În setul al doilea, chiar dacă ea conducea, m-am gând că sunt mai puternică din punct de vedere psihic. Am avut câteva schimburi lungi de mingi, pe care le-am câştigat. Apoi, nu m-am mai gândit la rezultat, m-a concentrat pe mine însămi. Am avut în cap doar că trebuie să joc împotriva ei ca să fiu bună. A schimbat mult ritmul, cu unele mingi tăiate, la care nu te aşteptai. Cred că la mingea de meci am fost agresivă cu lovitura de rever pe linie, dacă îmi amintesc bine. Nu m-am gândit că pot pierde meciul (n.r. - la minge de meci). Am vrut doar să încep, chiar dacă poate era prea târziu, să încep să lovesc mingea şi să o dau pe linie. Cred că azi a fost o bună lovitură împotriva ei", a declarat Halep, potrivit site-ului WTA.

Despre următorul meci de la Turneul Campioanelor, cu deţinătoarea trofeului, ucraineanca Elina Svitolina (4-4 în întâlnirile directe, cu două victorii pentru româncă în 2019, în tot atâtea întâlniri), Halep a spus că este pregătită pentru o nouă luptă: "Pare că îi place suprafaţa, o simte. Are încredere pe acest teren, a câştigat anul trecut. Este ceva extraordinar să câştigi acest turneu, e ca o finală de grand slam în fiecare meci. Sigur o să fie o partidă dificilă, abia o aştept, Dar mai întâi o să mă bucur de ziua de mâine, o să încerc să mă recuperez şi apoi vom vede. Dar sunt gata să lupt din nou şi sunt bucuroasă că sunt în această poziţie."

Simona Halep, locul 5 WTA, a învins-o, luni, cu scorul de 3-6, 7-6 (6), 6-3, pe jucătoarea canadiană de origine română Bianca Andreescu, numărul 4 mondial, în prima etapă a Grupei Violet a Turneului Campioanelor, de la Shenzhen. Halep a salvat o minge de meci la scorul de 5-6, în setul secund.

