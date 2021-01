Simona Halep, victorie spectaculoasă în primul meci al anului - A fost 10.-8 în decisiv

Simona Halep, locul 2 WTA, a învins-o, vineri, scor 3-6, 6-1, 10-8, pe australianca Ashleigh Barty, liderul mondial, la turneul demonstrativ de la Adelaide, primul meci al româncei în 2021, transmite news.ro.

Meciul s-a disputate într-o atmosferă relaxată, cu public, cu respectarea regulii de distanţare fizică.

După acest turneu, sportivele vor pleca la Melbourne, unde vor participa la turneele dinaintea Australian Open

La turneul Gippsland Trophy, care va începe la 31 ianuarie, Halep, favorită principală, va juca direct în turul doi, cu câştigătoarea confruntării Whitney Osuigwe (SUA) – Anastasia Potapova (Rusia).

Tot din 31 ianuarie, va începe la Melbourne Yarra Valley Classic, turneu la care Ashleigh Barty, cap de serie 1, va juca direct în turul doi cu câştigătoarea dintre Ana Bogdan şi sportiva rusă Kamilla Rahimova.

