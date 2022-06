Simona Halep își sperie fanii: 'Nu m-am simţit grozav, dar am luptat până la final. Am avut probleme'

Simona Halep a declarat, vineri, după ce s-a calificat în semifinalele turneului de la Birmingham, că meciul cu sportiva Katie Boulter a fost unul dificil şi că nu s-a simţit grozav, dar a luptat până la final.

“A fost un meci foarte dificil. Nu m-am simţit grozav, dar am luptat până la final. Am avut probleme, dar sunt foarte mulţumită că am câştigat. Katie este o jucătoare solidă, nu știam cum va veni mingea, nu am mai jucat până acum împotriva ei. Joacă agresiv, nu e ușor contra ei pe iarbă.

Nu mă gândesc încă la Wimbledon. Sunt aici, vin după o perioadă complicată. Vreau să mă bucur de tot ce se întâmplă, am niște fani minunați

”, a spus Halep în interviul de pe teren.

Simona Halep, locul 20 mondial şi favorită 2, s-a calificat, vineri, în semifinalele turneului de categorie WTA 250 de la Birmingham.

Halep a învins-o în sferturi pe sportiva din Marea Britanie Katie Boulter, locul 141 WTA, scor 6-4, 6-1, într-o oră şi 14 minute

În penultimul act, Halep o va întâlni pe câştigătoarea meciului Beatriz Haddad Maia (Brazilia, 32 WTA) – Camila Giorgi (Italia, 26 WTA şi cap de serie 3).