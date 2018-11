Sindicaliștii CFR, mesaj FURIBUND după rectificarea bugetară: Compromite lucrările de reparaţii şi pune sub semnul întrebării plata salariilor

Anunţata rectificare bugetară compromite lucrările de reparaţii din CFR şi pune sub semnul întrebării plata salariilor angajaţilor, iar decizia reducerii bugetului Ministerului Transporturilor creează premisele unui ”cutremur în întreg ecosistemul feroviar românesc”, a avertizat, vineri, sindicatul Federaţia Naţională Feroviară Mişcare Comercial Vagoane (FNFMCV), scrie News.ro.

Guvernul a anunţat recent că vrea să reducă, la a doua rectificare bugetară din acest an, cele mai importante fonduri de la Ministerul Transporturilor -1,16 miliarde de lei. Ar urma să piardă şi alte ministere, precum cele ale Cercetării şi Inovării -228,9 milioane de lei, Educaţiei -198 milioane de lei şi Culturii -176,8 milioane de lei.

FNFMCV a avertizat că anunţata rectificare bugetară aruncă, din nou, calea ferată la periferia economiei româneşti.

”Concret, rectificarea bugetară care urmează să fi aprobată de Guvern compromite complet continuarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii la calea ferată şi pune sub semnul întrebării plata salariilor lucrătorilor feroviari. Iresponsabilitatea deciziei în sine creează premisele unui cutremur în întreg ecosistemul feroviar românesc”, se arată în comunicat.

Sindicatul a atras atenţia că investiţiile în infrastructura de transport a României şi, implicit, în calea ferată nu au generat atenţia cuvenită celor care au condus România în ultimul deceniu, iar lucrătorii feroviari sunt puşi în situaţia de a găsi zilnic soluţii tehnice pentru a putea permite vagoanelor şi locomotivelor să iasă pe trasee.

”În depouri, revizii de vagoane şi staţiile de cale ferată este îngrozitor de frig, în unele ninge, plouă sau este cumplit de cald în timpul verii, piese de schimb pentru reparaţii nu mai există de ani şi ani de zile, iar soluţiile temporare pe care inginerii sau tehnicienii noştri trebuie să le găsească, pentru a rezolva situaţii de nedescris, nu vor mai putea fi aplicate. Locomotivele şi vagoanele sunt atât de vechi încât nu mai pot fi reparate sau modernizate, iar alte noi nu s-au mai cumpărat de foarte multă vreme”, se arată în comunicat.

Rectificarea bugetară care se pregăteşte retrage din bugetul Ministerului Transporturilor 1,16 miliarde de lei, punând în spatele deciziei nefolosirea acestei sume.

”Noi, ceferiştii, am priceput cu tristeţe că economia românească îşi cârpeşte de foarte mulţi ani sectoarele economice, considerate, din raţiuni de neimaginat, neimportante, în condiţiile în care, în toată Europa civilizată calea ferată este asimilată setului strategic de priorităţi a unei economii funcţionale. Altfel spus, constatăm că execuţia bugetară a României are şi în acest an o distructivă şi periculoasa principală componentă, cea electorală, afirmaţie care susţine cu fermitate refuzul constant de a investi cu responsabilitate într-un sector economic care, statistic, nu aduce atât de multe voturi ca alte secţiuni bugetare”, se arată în comunicat.

Sindicatul avertizează că oamenii politici din România se află într-o eroare, care se va deconta curând cu o ”violenţă de neimaginat şi cu un impact nimicitor pentru întreaga economie românească”. Sindicaliştii avertizează că dezastrul, la care participă direct sau indirect întreaga clasă politică românească, se va întâmpla foarte repede, cu efecte ireversibile pentru lucrătorii feroviari.

”Pe româneşte spus, în momentul falimentului căii ferate, faliment care se apropie incredibil de repede, cei care au decis, în locul şi în numele ceferiştilor adevăraţi, dezastrul programatic al căii ferate, vor constata că nu se vor mai putea baza pe răbdarea şi înţelegerea noastră. Sub nici o formă, în nici un fel de context!”, se arată în comunicat.