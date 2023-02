Sindicaliştii din Poliţie reclamă că bilanţurile IPJ au fost prezentate în spatele uşilor închise: Nu e posibil să sfideze legea şi cutumele transparenţei

Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual (SNPPC) reclamă că, în urma unei decizii scrise luate la nivelul conducerii Ministerului Afacerilor Interne, prezentarea bilanţurilor Inspectoratelor teritoriale ale Poliţiei s-a ţinut, anul acesta, cu uşile închise, fără a fi invitaţi parteneri, sindicate sau presa.

„Nu e posibil ca un minister, destinat prin însăşi fundamentul său social şi juridic să funcţioneze ca autoritate de aplicare a legii, să sfideze legea şi cutumele transparenţei publice după bunul plac”; transmit, în acest context, oficialii SNPPC, potrivit news.ro.

Conform sindicaliştilor, decizia a fost dată printr-o dispoziţie scrisă

Conform sindicaliştilor, decizia ca bilanţurile aferente activităţii din anul trecut, prezentate recent la nivelul inspectoratelor de Poliţie, să fie organizate cu uşile închise, fără invitaţi din partea unor asociaţii partenere legal constituite, a organizaţiilor sindicale, a mass-media a fost dată printr-o dispoziţie scrisă, transmisă din timp de la nivelul conducerii ministerului. Documentul recomanda „cu fermitate” ca la prezentarea bilanţurilor să nu mai fie chemate persoane din afara instituţiei.

„Dispoziţia în cauză a fost pusă în aplicare, astfel că activităţile de bilanţ au fost ferecate de ochii neaveniţilor (probabil că, la anul, vor fi ,,top secret”), în contradicţie flagrantă cel puţin cu prevederile Legii nr. 52/2003 (republicată) privind transparenţa decizională în administraţia publică. Se naşte, firesc, o dilemă: ori onor conducerea MAI (în siajul căreia s-au aliniat şi inspectoratele generale) a identificat, abia acum, baza legală în temeiul căreia astfel de activităţi nu sunt publice - ceea ce ar presupune că, în toţi anii din urmă, bilanţurile s-au desfăşurat ilegal -, ori a încălcat grosolan cel puţin unele dintre prevederile art. 2 şi 13 din Legea nr. 52/2003!? Oricum ar fi, nu e bine! Nu e posibil ca un minister, destinat prin însăşi fundamentul său social şi juridic să funcţioneze ca autoritate de aplicare a legii, să sfideze legea şi cutumele transparenţei publice după bunul plac!”, transmit, sindicaliştii, în acest context, printr-un comunicat dat publicităţii vineri.

Angajaţii din IPJ-uri au luat cunoştinţă despre bilanţuri din comunicatele postate pe site-urile oficiale şi FB

Ei susţin că angajaţii din inspectoratele judeţene au luat cunoştinţă despre bilanţuri, din comunicatele postate de instituţii pe site-urile oficiale şi pe conturile de Facebook.

„Deşi le-am citit integral, nu am văzut nimic despre drepturile şi interesele poliţiştilor/poliţiştilor de frontieră şi ale personalului contractual în 2022 sau în perspectiva 2023 (aşa cum sunt stipulate în Statut, în Codul Muncii ş.a.), despre sănătatea şi securitatea în muncă, despre colaborarea cu organizaţiile sindicale şi cu alte asociaţii legal constituite (prevedere imperativă în Legea 52/2003), despre condiţiile de muncă, despre permanenţa la domiciliu fără plata orelor aferente, despre cum fac faţă sarcinilor şi programului de lucru colegii noştri de la posturile rurale încadrate doar cu unu sau doi oameni (din 6 sau 7, cât prevede ştatul), despre greutăţile poliţiştilor judiciarişti, ale celor de la frontiera verde, Imigrări etc., despre salarizarea deficitară şi neatractivitatea, din ultima vreme, pentru profesia de poliţist, despre motivele care-i determină pe oameni să plece din sistem fără să mai privească în urmă etc. Dureros: festivismul bate realitatea!”, mai critică sindicaliştii.

Ei cer Guvernului, MAI şi Parlamentului „să înceteze degringolada salarizării şi a pensiilor militare de stat” şi să facă demersuri pentru consolidarea Poliţiei, respectarea legislaţiei şi a drepturilor celor angajaţi în acest sistem.