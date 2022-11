Sindicatele au intrat în vrie: 'Salariaţii din România sunt în pericol, două legi sunt aproape de adoptare în Parlament'

Blocul Naţional Sindical atrage atenţia cu privire la două proiecte de lege aflate în Parlament, avertizând că dacă acestea vor intra în vigoare, salariaţii din toată ţara vor fi "la mâna angajatorilor" şi se vor trezi că nu vor avea un program de muncă predictibil, conform Agerpres.

"Salariaţii din România sunt în pericol! Două proiecte de lege importante sunt aproape adoptate în Parlament. Acestea ajung la vot în această lună, în Comisia pentru muncă din Camera Deputaţilor. Blocul Naţional Sindical atrage atenţia că, dacă acestea vor intra în vigoare, salariaţii din toată ţara vor fi la mâna angajatorilor şi se vor trezi că nu vor avea un program de muncă predictibil şi vor avea asigurat doar un salariu echivalent pentru 32 de ore pe lună! Primul proiect vizează conceptul de Kurzarbeit. Cel de muncă flexibilă, aplicat în timpul pandemiei. Doar că acum intervin câteva schimbări semnificative. Prima este că legea nu mai este pentru o anumită perioadă de timp şi pentru orice situaţie considerată "excepţională": stare de asediu, de urgenţă, de alertă sau, pur şi simplu, în situaţii excepţionale fără a fi definit de lege ce anume înseamnă acest lucru. Totul rămâne la liberul arbitru al comitetelor judeţene pentru situaţii de urgenţă, care pot stabili situaţiile de urgenţă", se spune în comunicat.

BNS arată şi care este pericolul. Potrivit organizaţiei, programul salariaţilor poate fi redus până la 80% din programul normal, timp în care aceştia vor fi plătiţi cu doar 75% pentru orele nelucrate. Totul, din bugetul de şomaj la care contribuie toţi lucrătorii din România. Conform BNS, iniţiatorii proiectului spun că preiau acest model din Germania, dar acolo nu statul susţine cu 75% din orele nelucrate de angajat, ci banii vin dintr-un fond separat, constituit din contribuţiile angajatorilor.

"Conform proiectului, din fondul de şomaj urmează a primi indemnizaţii inclusiv profesii liberale sau alte categorii care nu contribuie la fond, proiectul neavând în vedere principiul contributivităţii", subliniază sursa citată.

Cel de-al doilea proiect de lege aproape ajuns la adoptare introduce două noi tipuri de contracte de muncă. Primul este Contractul individual de muncă la cerere prin care orice persoană va fi angajată pentru doar 32 de ore de muncă pe săptămână, pentru restul timpului angajatul fiind la dispoziţia angajatorului când acesta are nevoie. Proiectul legislativ arată că angajatorul trebuie doar să facă o solicitare cu zilele şi intervalul orar în care are nevoie de angajat, pe lângă cele 32 de ore săptămânal, iar angajatul are obligaţia de a se conforma cererii angajatorului. În proiect, se stipulează şi că modul de înştiinţare al angajatului poate fi oricare cât timp asigură păstrarea dovezii (ex: mail, whatsapp, etc.). În acest caz, Blocul Naţional Sindical atrage atenţia că angajatul trebuie să fie la dispoziţia angajatorului, neavând un program predictibil.

De asemenea, organizaţia sindicală menţionează că al doilea tip de Contract individual de muncă, introdus de proiectul de lege, prevede posibilitatea ca un angajat să lucreze pentru mai mulţi angajatori.

"Ceea ce se poate face şi în prezent, dar noua modificare legislativă propune ca mai multe întreprinderi dintr-un grup să poată să "împartă" acelaşi angajat. Atenţie, însă! Aceste lucruri nu se vor întâmpla în situaţii de excepţie, proiectul având adresabilitate generală, deci pentru orice salariat din orice sector de activitate. Concret, un angajat va fi plătit pe un contract azi şi pe un alt contract mâine. Locul său de muncă ar putea fi azi în Bucureşti, iar mâine în Suceava. În egală măsură, programul de muncă şi locul muncii vor fi total imprevizibile şi la totala bunăvoinţă a angajatorilor din grup care "împart" salariatul respectiv. Asta dacă se adoptă modificările. Aceste tipuri de contracte vor afecta viitoarele pensii ale salariaţilor. Ei nu vor aduna vechime în muncă şi va fi afectată inclusiv valoarea pensiei. Blocul Naţional Sindical se declară ferm împotriva adoptării acestor proiecte în forma existentă!", se mai spune în comunicat.