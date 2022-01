Sindicatul STB răspunde tiradei de acuzații: 'Aceste lucruri nu ajută la dezamorsarea conflictului'. Nicușor Dan, acuzat că manipulează opinia publică

Sindicatul Transportatorilor din Bucureşti nu a iniţiat şi nu a organizat prezentul protest, poziţionându-se în primul rând ca un factor de echilibru, iar în al doilea rând ca un avertizor, aducând la cunoştinţa conducerii în permanenţă nemulţumirile salariaţilor, anunţă organizaţia într-un comunicat remis sâmbătă AGERPRES.

"Pentru o corectă informare vă evidenţiem faptul că Sindicatul nostru nu a iniţiat şi nu a organizat prezentul protest, poziţionându-se în primul rând ca un factor de echilibru, iar în al doilea rând ca un avertizor, aducând la cunoştinţa conducerii în permanenţă, atât nemulţumirile salariaţilor cât şi caracterul din ce în ce mai alarmant al tensiunilor sociale acumulate pe fondul lipsei acute de dialog social, vinovată fiind în acest sens actuala conducere. Lipsa dialogului real, nerespectarea prevederilor CCM STB SA, refuzul de a demara negocierea unui nou CCM şi a asigura o creştere salarială, lipsa unor soluţii privind rezolvarea problemelor sesizate prin adresele trimise către primarul general, Consiliul de Administraţie şi Directorul general legat de condiţiile de muncă (capete de linii, depouri, autobaze şi celelalte entităţi), creşterea alarmantă a bolilor profesionale, reducerea Planului de reparaţii la URAC, ritmul de aprovizionare cu piese şi subansamble care a condus la majorarea numărului de vehicule imobilizate în mai puţin de un an de zile, la peste 400 vehicule, iar cele din traseu cu mari probleme tehnice, se vede acest lucru în numărul mare de defecte tehnice zilnice, lipsa autorizaţiei cu privire la repausul săptămânal care a expirat la data de 31.12.2021, au fost transmise prin adresele noastre pe care le punem la dispoziţia presei, adrese din care reiese că Sindicatul Transportatorilor din Bucureşti a sesizat riscul iminent al declanşării unui protest precum cel de faţă, în pofida dorinţei Sindicatului nostru de găsire de soluţii pentru ca o astfel de situaţie să fie evitată.", se menţionează în comunicat.Reprezentanţii sindicatului susţin că propunerile de externalizare a unor activităţi cum ar fi: spălători vehicule, pază, controlori şi încasări titluri de călători, mentenanţă, "au în spate grupuri de interese"."Toate aceste lucruri nu sunt altceva decât dovezi că, de fapt, în spatele susţinerii directorului general se află un mare interes al celor care îl susţin. Ca atare, majoritatea salariaţilor, în urma ameninţărilor primarului general şi al directorului general, au ales să rămână în continuare pe loc.", se menţionează în comunicat.Totodată, preşedintele Sindicatului Transportatorilor din Bucureşti, Vasile Petrariu, a afirmat că duminică dimineaţă se va decide dacă se iese pe traseu. "Mâine dimineaţă vom şti. Se fac presiuni şi se ameninţă", a precizat liderul sindical.Potrivit comunicatului de presă, reprezentanţii sindicatului susţin că, în cea de-a treia zi de încetare voluntară a lucrului de către salariaţii de la STB SA, "dincolo de tumultul declaraţiilor politice ale primarului general al Capitalei Nicuşor Dan şi de poziţia de forţă de pe care acesta încearcă să bage pumnul în gura salariaţilor, adevărata miză fiind destructurarea mişcării sindicale şi intimidarea liderilor de Sindicat atât la nivel de STB SA cât şi transmiterea unui semnal la nivel naţional, în loc să se vină cu soluţii pentru aplanarea acestui conflict spontan"."Declaraţiile belicoase la adresa salariaţiilor cărora li se spune că au salarii mari şi sunt acuzaţi de furt de motorină, vânzarea de piese, etc., nu fac decât să radicalizeze poziţia salariaţilor. Acuzele, insinuările, declaraţiile politice, şantajul şi ameninţările, nu sunt soluţii. Aceste lucrurinu ajută la dezamorsarea conflictului. Afirmaţii ale primarului general care nu sunt reale şi încearcă să manipuleze opinia publică afirmând că pierderile zilnice se ridică la peste patru milioane de lei în condiţiile în care încasările lunare nu depăşesc 15-18 milioane lei.", se mai precizează în comunicat.Conform sursei citate, "afirmaţiile primarului general care a politizat acest conflict pentru a deturna atenţia, faptul că ne catolaghează ca fiind un Sindicat de tip mafiot şi că acest Sindicat îşi trăieşte ultimele zile, confirmă informaţiile apărute în ultima perioadă cum că, se caută soluţii pentru desfiinţarea Sindicatului Transportatorilor din Bucureşti.""Înverşunarea cu care actualul director general este menţinut în funcţie are, aşa cum sunt unele articole din presă, legătură cu contractul pentru cele 100 tramvaie de la Astra Arad. Presiunile care se fac asupra liderilor de Sindicat, declaraţiile primarului general prin care ameninţă liderii de Sindicat cu plângere penală, lucru care s-a întâmplat, ridică un semn de întrebare, dacă ţinem seama de celeritatea cu care au demarat cercetările în zilele de sâmbătă, duminică, luni, care sunt zile libere, s-a soldat cu un dosar penal, iar începând cu data de sâmbătă 22.01.2022, duminică 23.01.2022, luni 24.01.2022 şi marţi 25.01.2022, următoarele persoane au fost chemate la DGPMB - BPTP pentru declaraţii: Petrariu Vasile, George Tănase, Constantin Băltăreţu, Măneasa Ştefan, Emerico Szabo, Gheorghe Bălan, Tobescu Constantin, Vasile Viorel, Luminiţa Smeu, Melcea Andrei, Dumitru Viorel, Stan Octavian, Damaschin Costin, Lucian Marinescu şi Culcică Florea. Menţionăm că ultimele două persoane sunt pensionaţi de doi, respectiv patru ani.", se mai precizează în comunicat.Greva declanşată de angajaţii Societăţii de Transport Bucureşti (STB) a continuat şi sâmbătă, deşi Tribunalul Bucureşti a decis vineri că aceasta este ilegală."Din păcate, în continuare, cu toate că există o hotărâre a instanţei din care rezultă că greva este ilegală, angajaţii nu o respectă. Acesta este un atac concertat la siguranţa bucureştenilor, cu consecinţe majore referitoare la existenta în viitor a societăţii. Este un boicot împotriva siguranţei bucureştenilor, orchestrat pe linie sindicala, organizaţie care nu mai reprezintă vreun interes al angajaţilor.(...) Fac apel la conştiinţa acestora să iasă pe traseu cu gândul la familiile lor, la nevoia de mobilitate a populaţiei. Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a solicitat vineri seara Parchetului să urgenteze măsurile împotriva persoanelor care au organizat greva de la STB, în special a liderului sindical Vasile Petrariu", a declarat sâmbătă dimineaţa pentru AGERPRES Adrian Criţ.Discuţiile dintre sindicalişti şi primarul general al Capitalei au eşuat vineri seara, angajaţii STB solicitând în continuare demisia directorului general al societăţii, care poate fi decisă numai de Consiliul de Administraţie al STB.Angajaţii STB au intrat joi dimineaţa în grevă generală, sindicaliştii spunând că revendicările lor privind creşterile salariale nu au fost soluţionate, însă au cerut şi demisia directorului general al societăţii.