Singurele SCENARII posibile pentru Brexit, după votul din Camera Comunelor

Rămânerea Regatului Unit în piaţa unică europeană sau în uniunea vamală a UE, un acord de liber schimb sau un nou referendum se numără printre posibilele opţiuni asupra cărora parlamentarii britanici se vor pronunţa miercuri într-o serie de voturi indicative ce ar putea redefini procesul retragerii din Uniunea Europeană, se arată într-o analiză a scenariilor Brexitului publicată marţi de AFP, după ce luni seară Camera Comunelor a votat un amendament ce permite organizarea acestor voturi care nu vor avea forţă juridică, dar pot pune presiune pe premierul Theresa May să urmeze o anumită cale în acest proces, scrie agerpres.ro.

O lungă amânare a Brexitului

Indiferent dacă deputaţii vor reuşi să impună executivului o nouă formă de Brexit sau dacă guvernul elaborează el însuşi o propunere alternativă susţinută de o majoritate parlamentară, orice schimbare în poziţia Londrei va presupune reluarea negocierilor cu Bruxelles-ul. Acest scenariu, neagreat de Theresa May, implică şi o amânare pe termen lung a Brexitului, cel puţin până la finele anului 2019, care mai trebuie acceptată de liderii celorlalte 27 state ale UE şi ar obliga de Regatul Unit să participe la alegerile europene din luna mai.

Brexit cu acord pe 22 mai

Theresa May nu a renunţat la ideea de a cere încă o dată votul Camerei Comunelor pentru acordul de retragere respins deja de două ori pentru că deputaţii pro-europeni au apreciat că acesta va menţine legături prea slabe cu UE, în timp ce deputaţii susţinători ai Brexitului au considerat că, dimpotrivă, Regatul Unit ar rămâne captiv în uniunea vamală europeană din cauza clauzei de ''backstop'' pentru frontiera nord-irlandeză.

O nouă respingere a acordului ar putea însemna pentru Theresa May sfârşitul ei în postul de premier. Dacă totuşi ar fi adoptat, acordul va permite pe 22 mai o retragere lină a Regatului Unit din UE, însoţită de o perioadă de tranziţie până la sfârşitul anului 2020.

Brexit fără acord pe 12 aprilie

Dacă acordul de retragere nu este adoptat prin vot în Camera Comunelor, liderii europeni vor aştepta ca Londra să propună o alternativă până pe 12 aprilie, în caz contrar la această dată Regatul Unit va ieşi din UE fără un acord, o situaţie de ''no deal''. Mai mult, nici perioada tranziţie deja convenită nu va mai exista, acesta fiind scenariul de care se teme mediul de afaceri.

Totuşi, Theresa May a dat asigurări marţi că nu va exista o retragere fără acord, cu excepţia cazului în care Camera Comunelor ar vota explicit pentru un ''no deal'', ea dând astfel de înţeles că va cere o nouă amânare dacă acordul nu este adoptat în parlament. Pe de altă parte, şefa executivului a admis că încă nu are în Camera Comunelor o susţinere suficientă pentru un vot majoritar în favoarea acordului.

Anularea Brexitului

Acest scenariu, deşi respins de Theresa May, nu mai poate fi exclus, având în vedere haosul actual de pe scena politică britanică. O petiţie on-line pentru anularea Brexitului a primit peste 5,7 milioane de semnături în mai puţin de o săptămână. Conform unei decizii a Curţii de Justiţie a UE, Regatul Unit poate decide unilateral revocarea activării articolului 50 (din tratatul UE), fără a avea nevoie de acceptul celorlalte state membre. O asemenea întorsătură este însă din punct de vedere politic greu de întrevăzut fără alegeri anticipate sau un nou referendum.

Demisia lui May şi alegeri anticipate

Oricare dintre precedentele patru scenarii poate fi însoţit de o demisie a premierului şi alegeri anticipate. Refractară oricărei alte opţiuni în afara acordului pe care ea l-a negociat, Theresa May ar putea oferi demisia sa în schimbul susţinerii acordului de retragere de către proprii deputaţi conservatori.

Dacă parlamentul şi guvernul nu reuşesc nicicum să ajungă la o înţelegere, alegerile anticipate ar putea deveni singura soluţie. Aceste alegeri pot rezulta după o demitere a guvernului prin moţiune de cenzură sau ar putea fi convocate de Theresa May, cum a mai procedat şi în 2017.

