Singurul partid care reacționează la declarațiile șefei Reprezentanței C.E.: Ni se spune clar, în față, că sfânta noastră Constituție a căpătat un rol decorativ

Ramona Chiriac, şefa Reprezentanţei Comisiei Europene în România, a declarat, la 15 ani de la aderarea țării noastre la UE că toate instanțele nu mai trebuie să țină cont de Constituție, ci de dreptul european, care este superior deciziilor CCR. ”Supremaţia dreptului european asupra celui naţional, principiu fundamental, fără de care nu poate funcţiona UE, a fost asumat de orice stat membru la data integrării europene”, susține românca pe care Comisia Europeană a pus-o șefa Reprezentanței sale în România.

Singurul partid care a reacționat la declarațiile considerate scandaloase este Partidul Ecologist Român. Dănuț Pop, președintele PER, spune că ”sperjurul a devenit laitmotivul slugilor Bruxellesului” și avertizează că România ar putea ieși din Uniunea Europeană: ”Dacă nu își revizuiesc comportamentul de stăpâni de sclavi atunci ROEXIT!”.

”Partidul Ecologist Român reactionează după declaratia fermă a Ramonei Chiriac, șefa Reprezentanței Comisiei Europene care susține că România trebuie să renunțe la propria Constituție pentru a respecta deciziile Curții Europene.

Întelegem ca doamna lucrează pentru Bruxelles dar să nu uite că este româncă!

România este parte a UE, însă suntem un stat suveran, cu o Constituție și o legislație națională trecută printr-un Parlament ales prin vot de români.

La marcarea celor 15 ani de Uniunea Europeana, ni se spune clar in față faptul că sfânta noastra Constitutie a capatat un rol decorativ- simbolic! Mai mult, observ că sperjurul a devenit laitmotivul slugilor Bruxellesului iar institutiile importante ca Parlamentul ori Curtea Constitutionala isi pierd periodic din atributii in detrimentul institutiilor europene. Practic, din cele trei puteri (legislativa, judecatoreasca şi executiva), tindem să ramanem cu cea executivă iar demnitarii ajunsi acolo fac si declara ce trebuie sub masca guvernarii!

În 2021, UE a decis deja că România trebuie să își închidă minele de cărbun, afectând locuri de muncă în numele combaterii schimbărilor climatice. Ce urmează acum, interzicerea consumării cărnii de vită pentru că așa se comandă din afară? Acestea sunt doar instrumente de șantaj față de anumite state membre ale UE, ca şi MCV-ul și nu trebuiesc acceptate! Dacă nu își revizuiesc comportamentul de stăpâni de sclavi atunci ROEXIT!

Dănuț Pop

Preşedinte PER