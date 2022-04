Sistemele fotovoltaice sunt printre cele mai căutate produse la Târgul "Confort Construct & Instal" de la Arad, dedicat construcţiilor, iar furnizorii prezenţi spun că numărul comenzilor a crescut cu 200% faţă de anul trecut, dar clienţii sunt nevoiţi să aştepte şi o lună pentru echipamente, din cauza cererii mari de pe piaţă.

Târgul "Confort Construct & Instal" are loc la Expo Internaţional Arad până duminică seară, în acelaşi timp cu Târgul Primăverii şi Târgul "Arpicultura", toate fiind organizate de Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Arad.Sute de persoane se aflau la târgul dedicat construcţiilor, sâmbătă la amiază, iar standurile de prezentare a sistemelor de producere a energiei electrice cu ajutorul panourilor fotovoltaice aveau cei mai mulţi vizitatori.Furnizorii prezenţi au declarat, pentru AGERPRES, că nu au mai întâlnit niciodată un interes atât de mare pentru panourile fotovoltaice, nici măcar la târgurile de profil."Faţă de anul trecut, comenzile au crescut cu peste 200%. De când s-a mărit preţul la energie, toată lumea îşi doreşte panouri fotovoltaice şi să devină prosumator. Oamenii au fost încurajaţi şi de reglementările apărute recent care permit compensarea 'unu la unu'. Deşi nu este un târg dedicat, ci unul de primăvară, avem în permanenţă clienţi la standul nostru. Am fost şi la târguri dedicate şi nu am avut atât de mulţi clienţi. Totuşi, din cauza lipsei de materiale, pe fondul pandemiei, războiului şi cererii foarte mari, există întârzieri în livrarea componentelor pentru aceste sisteme", a declarat Constantin Măgureanu, reprezentant al unei companii de profil.Un alt furnizor, Silviu Galea, spune că pe fondul cererii mari clienţii aşteaptă o lună pentru a primi toate componentele sistemului, cea mai mare problemă fiind lipsa invertoarelor de pe piaţă."Interesul este major şi cererea este foarte mare. Numărul de comenzi a crescut enorm, dar problema este cu livrarea echipamentelor, există o listă de componente pentru care se aşteaptă de la 30 de zile în sus, cum ar fi invertoarele, dar acum încep să fie probleme şi cu panourile fotovoltaice", a declarat Silviu Galea.Mai multe firme care expun sisteme fotovoltaice au şi sisteme de încălzire, cum ar fi centralele pe gaz, însă acestea nu mai au căutare la fel de mare ca în anii trecuţi."Nu mai este cerere pentru centrale pe gaz, se merge pe surse regenerabile, pompe de căldură şi panouri fotovoltaice. Oamenii nu ştiu la ce să se aştepte când e vorba de gaz, se tem că vor fi probleme în furnizare din cauza războiului sau că preţurile vor creşte tot mai mult de la un an la altul", a spus reprezentantul unei companii de profil.Târgul de construcţii de la Expo Internaţional Arad are loc după o pauză de doi ani impusă de pandemia de COVID-19. Sunt expuse tehnologii şi materiale de construcţii, mobilier şi decoraţiuni interioare, echipamente şi materiale pentru instalaţii de încălzire, climatizare, electrice şi sanitare, energii regenerabile, imobiliare, soluţii eficiente pentru reducerea costurilor utilităţilor.Târgul Primăverii este dedicat celor care caută flori, idei de amenajări peisagistice, articole pentru grădinărit, mobilier de grădină, produse handmade, jucării, articole hobby sau oferte turistice, iar Târgul "Arpicultura" prezintă echipamente pentru apicultori, miere, alte produse apicole şi dulciuri.