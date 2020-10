Sistemul Coca-Cola și-a stabilit un nou obiectiv: Să recupereze o cantitate de ambalaje egală cu cea pe care o pune pe piaţă, până în 2030

Sistemul Coca-Cola a anunţat miercuri că investeşte în ambalaje sustenabile, prin reducera cantităţii de plastic folosite, cu obiectivul să ajungă la 100% ambalaje reciclabile (obiectiv deja atins în România) şi 50% material reciclat până în 2030 şi îşi propune totodată ca până în 2030 să recupereze o cantitate de ambalaje egală cu cea pe care o pune pe piaţă.

”Sistemul Coca-Cola în România, format din Coca-Cola România şi Coca-Cola HBC România, reuneşte, începând cu această toamnă, sub aceeaşi platformă, toate proiectele de mediu şi implicare în comunitate ale celor două companii. Sub filosofia #NuNeOprimAici, Sistemul Coca-Cola îşi întăreşte promisiunea de a continua să acţioneze pentru un viitor mai sustenabil, având patru direcţii principale de interes”, a anunţat grupul, potrivit news.ro.

Cu o prezenţă de aproape 30 de ani în România, Sistemul Coca-Cola integrează sustenabilitatea în fiecare aspect al business-ului şi precizează că investeşte anual peste 1 milion de euro în proiecte de responsabilitate socială, derulate alături de parteneri din mediul non-guvernamental.

Odată cu lansarea noii viziuni, sistemul Coca-Cola în România defineşte patru priorităţi de sustenabilitate, reprezentate de cei patru piloni ai platformei, din care primul se referă la protejarea mediului înconjurător, având ca prioritate managementul deşeurilor de ambalaje.

”Sistemul Coca-Cola adresează problema deşeurilor de ambalaje prin eforturi pe mai multe paliere: investim în ambalaje sustenabile, prin reducera cantităţii de plastic folosite, cu obiectivul să ajungem la 100% ambalaje reciclabile (obiectiv deja atins în România) şi 50% material reciclat până în 2030 (20% atins deja prin trecerea portofoliului de apa minerală naturală Dorna în ambalaje din 100% rPET). Totodată, Sistemul Coca-Cola îşi îndeplineşte anual ţintele de recuperare a materialului folosit pentru ambalare, impuse de legislaţie, dar îşi propune ca până în 2030 să recupereze o cantitate de ambalaje egală cu cea pe care o pune pe piaţă”, a anunţat compania.

O altă prioritate anunţată este protejarea resurselor de apă.

”Eforturile Sistemului Coca-Cola sunt îndreptate spre a eficientiza permanent consumul de apă în fabrici şi a se asigura că apa uzată şi evacuată din facilităţile fabricilor poate susţine viaţa acvatică. Prin proiectele dezvoltate, Sistemul Coca-Cola contribuie la reîntoarecea în natură şi comunităţi a apei utilizate şi sprijină accesul la apă potabilă din surse sigure în zonele în care există aceste nevoi”, precizează reprezentanţii sistemului.

Sistemul a inclus între priorităţi şi susţinerea tinerilor.

”Ajutând tinerii să-şi atingă potenţialul, contribuim la un viitor mai bun. Pentru sistemul Coca-Cola în România, susţinerea tinerilor este o prioritate socială, fie că este vorba despre cei care visează să devină antreprenori, fie de cei care nu au pornit cu aceleaşi şanse în viaţă”, adaugă reprezentanţii sistemului.

Aceştia vorbesc şi de dezvoltarea comunităţilor.

”Frumuseţea locurilor şi a obiceiurilor, poveştile de demult, oamenii şi tot ceea ce oferă autenticitatea unei comunităţi sunt valori care merită păstrate pentru generaţiile următoare şi, totodată, resurse pentru dezvoltare”, spun ei.

Proiectele de responsabilitate socială dezvoltate de Sistemul Coca-Cola în România au la bază o analiză a nevoilor şi a provocărilor pentru mediu şi societate, realizată împreună cu ONG-urile partenere. Asociaţia CSR Nest, Viitor Plus, WWF România, Tăşuleasa Social, Global Shapers, Social Innovation Solutions şi Social Incubator sunt partenerii alături de care cele două companii iniţiază şi susţin proiecte de impact în cele patru zone cheie.

”Platforma de sustenabilitate a luat naştere, acum patru ani, din convingerea noastră că viitorul se construieşte prin fiecare decizie pe care o luăm astăzi. Am început prin a promova potenţialul unei zone unice din România, prin autenticitatea ei – Ţara Dornelor – şi am adăugat platformei şi alte iniţiative, pe măsură ce am identificat provocări noi pentru mediu şi comunitate. Scopul nostru: să ne atingem obiectivele comune de sustenabilitate, să avem un impact real în comunitate şi să aducem, alături de noi, cât mai mulţi români care îşi doresc să contribuie la schimbare”, declară Alice Nichita, public affairs & communication manager, Coca-Cola HBC România.

Reprezentanţii sistemului spun că în 2020 este nevoie mai mult ca niciodată de solidaritate şi sprijin reciproc.

Sistemul Coca-Cola deţine fabrica de îmbuteliere a apelor minerale şi aici locuiesc peste 150 de angajţi Coca-Cola HBC şi familiile lor.

Coca-Cola HBC este unul dintre cei mai mari îmbuteliatori ai companiei Coca-Cola, având în 2018 vânzări de 2,2 miliarde de unităţi. Compania activează într-o zonă geografică extinsă, are operaţiuni în 28 de ţări, deservind peste 600 milioane de oameni. Coca-Cola HBC oferă o gamă largă de băuturi răcoritoare printre care băuturi carbogazoase, sucuri, apă, energizante, ceaiuri şi cafea.

Coca-Cola este o companie care oferă produse în peste 200 de ţări.

Potrivit datelor din 2018, prezenţa acestui sistem pe piaţa locală generează o valoare adăugată de 594 milioane de euro, echivalentul a 0,29% din PIB.