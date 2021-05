Site-ul fostului președinte american a picat în urma unor postări despre posibile fraude electorale

Site-ul fostului președinte american a picat sâmbătă. Utilizatorii care îl accesau erau întâmpinați de mesaj de eroare „ceva nu funcționează în parametri și link-ul nu poate fi procesat”. Problema, care a durat aproximativ o oră, a apărut după ce Trump a postat un mesaj despre renumărarea voturilor din districtul Maricopa, Arizona, care se află în desfășurare.

Postarea lui Trump conține afirmații neverificate legate de fraudarea alegerilor – „sigiliile cutiilor erau rupte, lipsesc buletine de vot”.

Donald Trump a lansat site-ul donaldjtrump.com în luna mai și este singura metodă prin care poate comunica direct cu susținătorii săi, după ce conturile de social media i-au fost blocate.

Contul de Twitter @RealDonaldTrump este suspendat permanent. Facebook reanalizează decizia și va da o nouă rezoluție peste șase luni.

Site-ul a înregistrat 212.000 de interacțiuni în prima săptămână, mult mai puține decât strângea un tweet ce devenea viral, scrie Business Insider.

