Situație dramatică în Libia. Lupte violente la Tripoli între forțele mareșalului Haftar susținut de Egipt și Rusia și forțele guvernului recunoscut de ONU

Confruntări militare de amploare au loc în apropierea oraşului Tripoli, între miliţiile loiale Guvernului de uniune naţională şi grupul numit Armata Naţională Libiană, condusă de Khalifa Haftar, afirmă surse citate de Agenţia France-Presse şi de cotidianul Le Figaro preluate de mediafax.

Linia frontului se află în acest moment la mai puţin de 50 de kilometri sud de oraşul Tripoli, unde este sediul Guvernului de uniune naţională.

Conform unor surse de pe teren, confruntările militare se derulează în regiunile Soug al-Khamis, Al-Saeh şi Soug al-Sabt.

Biroul de presă al grupului Armata Naţională Libiană a confirmat că există "confruntări militare cu miliţii armate la periferia oraşului Tripoli".

Libya's commander Khalifa Haftar has launched a campaign aimed at capturing Tripoli, the U.N.-backed government's capital, taking the conflict in the North African country to a dangerous new level. pic.twitter.com/gsjUAoW1U2