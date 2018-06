Situație tensionată în Mediterana. Noul guvern italian interzice transporturile cu migranți în toate porturile sale și cere Maltei să rezolve problema

Italia refuză să permită acostarea unei nave cu migranţi în oricare din porturile sale şi a cerut Maltei să îşi deschidă porţile pentru transportul respectiv, a declarat duminică un oficial agenţiei Reuters, sub rezerva anonimatului. Ministerul de interne de la Roma nu a comentat.

Nava "Aquarius", folosită de organizaţia umanitară SOS Mediteranee, are la bord 629 de migranţi, dintre care 123 de minori neînsoţiţi şi încă 11 copii, precum şi şapte gravide, arată un mesaj al organizaţiei în reţeaua Twitter. Cei mai mulţi au fost salvaţi în cursul a şase operaţiuni diferite, în largul coastelor Libiei, iar unii au fost transferaţi pe "Aquarius" chiar de nave italiene.

Acuzaţii GRAVE de la Casa Albă: Canada ne-a înjunghiat în spate

BREAKING Dopo una notte impegnativa nel #Mediterraneo centrale la #Aquarius ha accolto a bordo 629 persone soccorse in sei diverse operazioni. Tra loro ci sono 123 minori non accompagnati, 11 bambini e 7 donne in gravidanza.



La nave ora fa rotta a nord verso un porto sicuro. pic.twitter.com/uysMW9J2fT