Cei care nu pot calatori din diferite motive si mai cu seama in aceasta perioada, cand libertatea de miscare este restrictionata in intreaga lume, au acum posibilitatea sa viziteze online Sfantul Munte Athos.

Situat in peninsula din nord-estul Greciei, Muntele Athos reprezinta un stat monastic milenar, cu capitala la Kareia, unde aproape doua mii de monahi ortodocsi traiesc in 20 de manastiri, 12 schituri, dar si chilii izolate, povestesc documente istorice. Aceasta comunitate monastica este preponderent conservatoare, urmand un regulament strict in privinta disciplinei zilnice si a postului, beneficiind de autonomie din punct de vedere administrativ fata de restul Greciei, privilegiu de care se bucura inca din vremea imparatilor bizantini si otomani.

Un website pune la dispozitie panoramele virtuale de la cele 20 de manastiri, acestea urmand a fi completate cu panorame de la schituri si chilii, precum si de la trei pesteri din Sfantul Munte. Tururile virtuale sunt disponibile pe site-ul www.mountathos360.com, iar rubrica dedicata fiecarei manastiri include si un scurt istoric si fotografii. Autorii scriu pe site ca au creat acest proiect unic dupa trei ani de efort. Scopul lor este sa creeze un documentar istoric global cu acces liber pentru toti, astfel incat Muntele Athos sa poata fi vizitat de la distanta de catre toti doritorii.

---

Speranta Anghel