Situația din Marea Britanie DEGENEREAZĂ în mod NEAȘTEPTAT - Autoarea petiţiei care cere Londrei să renunţe la Brexit, amenințată cu moartea

Autoarea petiţiei care cere renunţarea la Brexit, Margaret Anne Georgiadou, o bunică din Yorkshire, a primit ameninţări cu moartea, a declarat ea pentru Euronews. Ea a lansat această petiţie miercuri seara, cu scopul de a strânge semnături pentru ca Regatul Unit să rămână în Uniunea Europeană (UE), scrie News.ro.

Petiţia ”s-a mişcat foarte încet” până la 10.000 de semnături, după care a început să câştige teren, afirmă ea. Până duminică după prânz, petiţia adunase 4.925.122 de semnături - petiţia cu cele mai multe semnături de pe site-ul Parlamentului britanic.

Însă bucuria septuagenarei de a-şi vede campania beneficiind de un asemenea succes s-a transformat în frică, după ce a primit trei ameninţări cu moartea, la telefon, în noaptea de vineri spre sâmbătă.

Acest lucru s-a întâmplat după ce tabloidul Daily Mail a publicat un articol în care susţine că Margaret Anne Georgiadou a ameninţat să o împuşte peşefa Guvernului Theresa May din cauza Brexitului.

”Este un «cut-and-paste» grosolan şi inexact”, a declarat ea pentru Euronews.

”Sunt o pensionară în vârstă de 70 de ani, bine educată, aşa că ideea de a o împuşca pe Theresa este un pic comică”, a declarat ea pentru Euronews. ”Ştiţi, mă şi văd într-un cadru de mers, luptând să ochesc cu o puşcă grea”.

Întrebată ce a făcut-o să lanseze petiţia, ea a răspuns că ”la fel ca mulţi (membri ai taberei) Remain, am simţit că părerea mea nu are vreo consecinţă. Ni se spune «tăceţi şi înghiţiţi», iar May a spus că suntem cetăţeni de nicăieri. Ca atare, ne simţim neputincioşi. Mulţi spun «dar ce să fac? sunt doar o persoană»”.

”Este o reacţie obişnuită, mereu, nu doar cu privire la Brexit. Acest lucru m-a iritat. Aşa că am decis să spun ceea ce mi se pare că este necesar în privinţa Brexitului, în loc să stau degeaba şi să mă plâng că nu duce nicăieri”, a continuat ea.

”Am nepoţi care ajung la vârsta la care au nevoie să simtă că au influenţă. Nu vreau nişte nepoţi care săăsimtă neputincioşi. Aşa că am lansat (petiţia) în parte pentru a le arăta că există posibilităţi”, a adăugat ea.

”Ei sunt foarte mândri şi uimiţi că unul singur poate face aşa ceva. I-am avertizat că aceste lururi se dezumflă, dar măcar am încercat. Era o încercare de ilustrare a felului în care poate funcţiona democraţia”, a ami declarat ea.

Această petiţie a fost depusă într-o săptămână agitată a Brexitului, în care premierul Theresa May a cerut joi UE, într-un summit, la Bruxelles, o prelungire a Brexitului.

Liderii europeni au acordat regatului o amânare până cel mai târziu la 22 mai, dar numai dacă parlamentarii britanici ratifică acordul încheiat de May cu Bruxellesul.

În cazul în care Camera Comunelor respinge tratatul retragerii din UE săptămâna viitoare, regatul are termen până la 12 aprilie să stabilească cum vrea să iasă din Uniune.