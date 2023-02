Situația în Turcia devine dramatică, după cutremurul de 7,4 grade pe scara Richeter/ Video

Un cutremur foarte puternic s-a produs în noaptea de duminică spre luni în Turcia. Seismul a provocat cel puțin 100 de decese și a fost simțit în mai multe țări.

Un cutremur cu magnitudinea de 7,4 a zguduit Turcia și Siria, provocând moartea a cel puțin 100 de persoane, potrivit autorităților citate de Sky News, informează Mediafax.

Cutremurul a avut epicentrul în orașul Pazarcik, în provincia Kahramanmaras, la aproximativ 20 de mile de Gaziantep, la o adâncime de 11 kilometri. Seismul a fost urmat de cinci replici puternice.

Cel puțin 38 de persoane au fost declarate moarte în Turcia și alte 62 au murit în Siria. Cutremurul a fost simțit în Liban și Cipru.

Sute de clădiri au fost distruse, iar oamenii sau ieșit pe străzi în ciuda frigului. Echipele de salvare și locuitorii caută supraviețuitori printre ruine.

Guvernatorul provinciei Osmaniye a declarat că cel puțin 34 de clădiri s-au prăbușit din cauza cutremurului, în timp ce guvernatorul din Malatya a declarat că în regiunea sa au căzut 130 de clădiri.

Rescue teams pulling children from the under the rubble of collapsed buildings in northwestern Syria. At least 50 people killed, 500+ injured, 140+ buildings destroyed in southern Malatya province as 7.8 earthquake hits Türkiye.

Urgent - #Jenders



Dozens are stuck under the rubble in Jenderes in the Afrin region, in northern Syria, due to the earthquake that struck Turkey and northern Syria