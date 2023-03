Situația la zi pe frontul din Ucraina - Rușii s-au dezlănțuit: se trage din toate direcțiile

Războiul din Ucraina escaladează, iar trupele rusești trag din toate direcțiile. Peste 80 de rachete au fost trase într-o singură zi, iar în Bakhmut lupta este mai violentă ca niciodată.

Statele Unite, Franţa şi Uniunea Europeană au condamnat vehement, joi seară, bombardamentele efectuate de armata rusă asupra Ucrainei, denunţând acţiuni "brutale" şi "crime de război".

"Este foarte dificil să vedem astfel de atacuri brutale, nejustificate asupra infrastructurii civile din Ucraina", a declarat Olivia Dalton, purtătoarea de cuvânt a Preşedinţiei SUA.

Rusia a lansat joi peste 80 de rachete spre mai multe oraşe din Ucraina. Atacurile s-au soldat cu cel puţin 11 morţi.

"Aceste bombardamente au vizat deliberat, încă o dată, imobile rezidenţiale şi infrastructura civilă, în special cea energetică. Aceste acte inacceptabile pot fi considerate crime de război şi nu pot rămâne nepedepsite", a transmis Ministerul de Externe de la Paris, conform cotidianului Le Monde.

Ursula von der Leyen, preşedintele Comisiei Europene, a discutat prin telefon cu preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. "Am vorbit astăzi cu preşedintele Zelenski despre atacurile generalizate lansate în cursul nopţii asupra Ucrainei. Atacarea deliberată de către Rusia a civililor şi a reţelei energetice constituie crimă de război. Consolidează determinarea noastră comună de a continua progresele asupra reformelor Ucrainei pe parcursul european", a afirmat Ursula von der Leyen, într-un mesaj postat pe Twitter.

"Am salutat noul pachet de sancţiuni al Uniunii Europene şi am convenit asupra unor noi presiuni asupra agresorului. Am discutat detaliat despre progresele Ucrainei în aplicarea recomandărilor Comisiei Europene pentru lansarea negocierilor de aderare cu Ucraina anul acesta", a declarat, la rândul său, preşedintele Volodimir Zelenski.