Situație complicată din cauza OUG7 - Procurori împiedicați să fie solidari cu colegii din țară: Au fost anunțați că își pierd salariile dacă protestează

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj au fost anunțați, înaintea Adunării Generale, de către prim-procurorul de pe lângă Tribunalul Dolj, Marin Rogoveanu, că își pierd salariile dacă decid să protesteze, scrie Mediafax.

Potrivit unor surse judiciare, joi, înainte de Adunarea Generală a procurorilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj, în care magistrații urmau să ia o decizie în privința suspendării activităţii, în semn de solidaritate cu colegii din ţară, prim-procurorul de pe lângă Tribunalul Dolj, Marin Rogoveanu, le-a spus că își pierd drepturile salariale dacă vor decide să își suspende activitatea.

Astfel, procurorii de pe lângă Tribunalul Dolj au decis că nu îşi vor suspenda activitatea. Propunerea privind suspendarea activităţii procurorilor, cu excepţia cauzelor urgente, a fost respinsă cu majoritate de voturi.

Purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj, Magda Bădescu, a declarat, pentru corespondentul MEDIAFAX, că "joi înainte de Adunarea Generală, am avut o şedinţă internă în care am vrut să stabilim cum să protestăm faţă de OUG 7. La această şedinţă nu am fost de la început, dar în momentul în care am ajuns am fost informată de colegii mei că prim-procurorul general Marin Rogoveanu ne-a anunţat că, în conformitate cu legislaţia în vigoare, nu putem protesta. Acum cei care vor să protesteze o fac pe propria răspundere".

De altfel, procurorii craioveni de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj au transmis, vineri, un comunicat de presă, în care arată că "întrucât în spaţiul public au apărut informaţii potrivit cărora procurorilor nu li se vor plăti drepturile salariale în ipoteza suspendării activităţii, facem următoarele precizări: potrivit art. 181 din Legea nr. 62/2011, prin grevă se înţelege orice formă de încetare colectivă şi voluntară a lucrului. În conformitate cu art. 202 din acelaşi act normativ, procurorii nu pot declara grevă. De asemenea, potrivit art. 195 din Legea nr. 62/2011, pe durata participării la grevă, contractul individual de muncă sau raportul de serviciu este suspendat de drept. Totodată, potrivit art. 49 alin. 2 din Legea nr. 53/2003, suspendarea contractului colectiv de muncă are ca efect suspendarea prestării muncii şi a plăţii drepturilor de natură salarială".

Prim-procurorul de pe lângă Tribunalul Dolj, Marin Rogoveanu, nu a putut fi contactat până la această oră.