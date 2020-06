Situație dramatică în Indonezia - Sute de copii au murit din cauza noului coronavirus

Sute de copii din Indonezia au decedat probabil din cauza COVID-19, deşi experţii în coronavirus consideră că pericolul pentru tineri este redus, transmite Reuters joi.

Pediatrii şi oficialii din domeniul sanitar din ţara cu a patra populaţie ca mărime din lume afirmă că numărul ridicat de decese în rândul copiilor are şi alte cauze, printre care subnutriţia, anemia şi asistenţa medicală necorespunzătoare."COVID-19 dovedeşte că trebuie să luptăm împotriva malnutriţiei", a declarat Achmad Yurianto, oficial de rang înalt în ministerul sănătăţii de la Jakarta. El a afirmat că subnutriţia şi anemia au creat un cerc vicios în care sunt prinşi copiii, a căror vulnerabilitate la coronavirus creşte din aceste cauze, şi a comparat copiii subnutriţi cu structurile slabe care "se prăbuşesc după un cutremur".De la primul caz, anunţat în martie, Indonezia a înregistrat 2000 de decese, cel mai grav bilanţ din estul Asiei, cu excepţia Chinei. Virusul a fost detectat la 715 tineri cu vârste sub 18 ani, dintre care 28 au decedat, arată un document din 22 mai al ministerului sănătăţii, consultat de Reuters.Dintre 7.152 de copii indonezieni consideraţi "pacienţi monitorizaţi", şi-au pierdut viaţa peste 380. Este vorba de cazuri cu simptome grave de COVID-19, dar pentru care testele nu au confirmat infectarea cu coronavirus. Însă, arată agenţia citată, chiar şi cele 28 de decese confirmate ar însemna o rată mare de decese în rândul copiilor, din cauza unei boli considerate o ameninţare în primul rând pentru vârstnici.Grupele de vârstă utilizate pentru statistici diferă de la o ţară la alta, dar mortalitatea pentru cei sub 24 de ani din Statele Unite este doar cu puţin mai mare de 0,1%. În Brazilia, numărul de decese la vârste mai mici de 19 ani pentru care există suspiciunea de coronavirus este de 1,2%. În Filipine, din totalul morţilor după infectarea cu virus, cei până la 19 ani reprezintă 2,3%.