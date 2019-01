Situație dramatică la Rânca. Zăpada atinge și șase metri iar cabanierii circulă prin tranșee - ’Cred că o să ne scoată cu armata de aici’

Patru zile de ninsori şi viscol au transformat una dintre cele mai cunoscute staţiuni din ţară într-o capcană periculoasă. La Rânca sunt cabane îngropate în zăpadă şi nămeţi cât o casă cu etaj. Sute de turişti nu mai pot pleca acasă din pensiunile înconjurate de troiene. Utilajele de deszăpezire abia au răzbit printre pereţii albi, iar cabanierii au săpat adevărate tranşee ca să iasă din case, conform digi24.ro.

De patru zile, de când ninge fără încetare, turiştii şi cabanierii din Rânca sunt captivi în cabane. Se tem că oricând acoperisul pensiunilor poate ceda sub greutatea zăpezii.

Cabanier: E ceva de groază la noi. Cred că o să ne scoată cu armata de aici. Nu se poate aşa ceva!

Cabanier: Blocaţi e prea frumos spus. Chiar sinistraţi. Dacă n-am fi avut merinde din timp, eram vai şi vai.

Ca să ţină legătura între ei, în această zonă, toţi cabanierii au făcut adevărate tranşee în zăpadă. Stratul de omăt depăşeşte şase metri. La această pensiune, după cum vedeţi, zăpada a ajuns până la etajul doi, relatează Diana Speretoiu, jurnalist Digi24.

Cabanier: Avem tranşeu. De trei zile lucrăm la el. Avem adâncimi variabile, de la un metru la doi metri jumătate şi chiar peste trei metri.

Marian Tomiţă are o cabană la Rânca de 15 ani. Spune că niciodată nu a nins atât de mult într-un timp atât de scurt.

- În dreptul ferestrei am mai dat-o la o parte între timp. Dacă vă uitaţi afară, deja a ajuns la etajul următor. Toată ziua asta facem. De trei zile, de la ora 8 până seara la ora 20 dăm la zăpadă, ca să supravieţuim, să putem să ieşim din cabană. La bucătărie, am renunţat la frigider. Suntem la etajul 1. Deja avem doi metri de zăpadă în spatele geamului. Cât mai este în jos, nu mai ştiu. Luăm de aici tot ce ne trebuie: zacuscă, cârnăciori, strictul necesar pentru o zi, două pentru o persoană.

Cea mai mare provocare pentru sutele de turişti blocaţi în staţiune a fost să-şi găsească maşinile îngropate în zăpadă.

- Până mâine, avem ce face. De-abia am găsit-o

- A fost foarte foarte urât. Joi trebuia să plecăm de aici şi astăzi e sâmbătă

Drumul care duce spre staţiune a fost blocat aproape două zile din cauza viscolului. 13 utilaje au acţionat la foc continuu să-l redeschidă.

Ion Tudor, directorul SDN Târgu Jiu: Șapte metri am avut undeva unde am fost cu Salvamont şi am analizat riscul să nu vină avalanşele în drum. Șapte metri. Am fost cu utilajele mari şi am dărâmat zăpada o oră.

Turiştii care vor să urce la munte în perioada următoare au nevoie de lanţuri. Altfel, vor face cale întoarsă.