Situaţie dramatică pentru o jurnalistă de la Antena 3: DSP nu îi permite să îşi înmormânteze mama, care a murit de COVID-19

Jurnalista Loredana Chimoiu, de la Antena 3, cere autorităţilor să-i permită să participe la înmormântarea mamei ei. Jurnalista este pozitivă, dar asimptomatică, iar mama ei a murit de COVID-19. DSP Dolj i-a intezis participarea, iar jurnalista se adreseze Prefecturii Dolj, dorind doar să participe o jumătate de ore, în combinezon, cu mască şi vizieră, doar din maşina persoanlă, la înmormântare. Loredana Chimoiu este corespondent Antena 3 pentru judetele Dolj și Olt.

"Către Instituția Prefectului - Judetul Dolj

Comitetul Județean pentru Situatii de Urgenta

Subsemnata Popescu Loredana (Chimoiu) avand in vedere comunicarea Dsp inregistrata sub nr 18779/04.11.2020, solicit sa dispuneti emiterea avizului privind suspendarea temporara a masurii izolarii pentru o durata de 30 minute,in intervalul orar 14,00 - 14,30 in data de azi, 05.11.2020, pentru subsemnata in vederea partciparii la inmormantarea mamei, Chimoiu Florența.

Mentionez urmatoarele: ma voi deplasa de la domiciliu cu masina personala, cu combinezon, masca, viziera si nu voi parasi autovehiculul propriu.

Voi asista la o parte din ceremonial doar din autovehicul si nu voi lua contact cu nicio persoana participanta.

Precizez ca masura dispusa ieri de DSP este abuziva, nelegala si de rea credinta , mai ales ca la nivel national au mai existat derogari de la masura izolarii pentru astfel de situatii particulare.

Mai mult, precizez ca DSP DOLJ a actionat abuziv in cazul subsemnatei, avand in vedere faptul ca sunt asimptomatica, iar riscul de transmitere a bolii este redus, neexistand incarcatura virala care sa permita transmiterea bolii. Fac precizarea ca medicul epidemiolog de serviciu nu poate stabili in situatia subsemnatei un anume grad de contagiozitate a bolii intrucat starea mea de sanatate este perfecta, fiind asimtomatica, nu am fost nici macar intrebata de acesta in ce stare ma aflu, fiind emis astfel un aviz negativ nesustinut de probatorii ori de date certe care sa reflecte acest nivel.

Ma adresez cu aceasta solicitare doarece institutia dvs poate superviza prin emiterea unui acord, peste refuzul Dsp aceasta solicitare pertinenta.

Mentionez ca intre mine și mama mea a existat o legatura puternica. Mama mea a luat virusul din spital, a murit pentru ca in unitățile sanitare din Craiova nu sunt stabilite de către DSP circuite sigure, iar din cauza asta mor atât pacienți cât și cadre medicale. Este inuman sa nu mi se permită nici măcar sa-mi conduc mama pe ultimul drum.

Fac precizarea ca sunt o persoana deplin responsabila , m-am testat din proprie initiativa si ma oblig ca, in situatia aprobarii cererii, sa respect intocmai obligatiile legale.

In drept, invoc dispozitie Constitutiei Romaniei, coroborate cu dispozitiile legale incidente.

Multumesc pentru înțelegere", precizează jurnalista în cererea publicată şi pe Facebook.