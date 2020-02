Situaţie gravă în Giurgiu: Sute de persoane din căminele de bătrâni şi copii rămân fără mâncare

Președintele Consiliului Județean Giurgiu lansează acuzații fără precedent legate de situația creată la DGASPC Giurgiu, unde firma care livrează hrană pentru persoanele instituționalizate, în total peste 500 de persoane, a fost închisă. Prefectul refuză să convoace comitetul pentru situaţii de urgenţă, considerănd că situaţia nu o impune.

"Situația creată la Giurgiu este fără precedent, iar Prefectura nu dă niciun semn de viață după trei zile. Aveți, aici, toată corespondența purtată de DGASPC cu Prefectura începând de vineri și până astăzi. Solicităm constituirea acelui Comitet pentru Situații de Urgență pentru că este o situație deosebit de gravă ca atâtea persoane să rămână fără hrană. De trei zile suntem pe stocul de urgență și nimeni din Prefectură nu a luat nicio măsură", a declarat Marian Mina, preşedintele CJ Ciurgiu, într-o intervenţie la o televiziune, potrivit presei locale.

Președintele CJ a mai spus că, după ce vineri mai multe instituții au descins la firma respectivă, aceasta a fost amendată, dar DGASPC a fost informată ulterior că, începând din 22 februarie va putea începe activitatea de furnizare a hranei. dar, ulterior, lucrurile au degenerat: "Pentru că nu s-au luat măsurile pe care le dorea domnul Brăgaru (N.R subprefectul județului), aceeași echipă s-a prezentat sâmbătă, în forță, ca să închidă firma. Mai mult, există persoane care pot să confirme, și i-am spus doamnei prefect asta, cum la DSV s-au făcut presiuni să se mediatizeze acest eveniment, cu fotografii care nu au fost făcute la fața locului. DSV a refuzat însă să facă acest lucru. Domnul subprefect Brăgaru a făcut presiuni și a menințat DSP să închidă firma. Tot ce vă spun, subprefectul județului le face! Mai mult, au sesizat și Poliția economică, deși oamenii ăia nu au făcut înfracțiuni economice."

Legat de speculațiile că firma respectivă ar avea legături cu un primar PSD, apropiat de conducerea partidului, Mina declarat tranșant: "Nu este nicio legătură. Eu am verificat și acea firmă nu este a lui Marin Mototolea! O altă mincină care s-a spus a fost aceea că noi, Consiliul județean am dat acel contract, cu dedicație. Fals! DGASPC are personalitate juridică și ea încheie contractele, respectând legislația. Este incredibil ca cineva să creeze cu bină știință asemenea situații, sp ducă lucrurile atât de departe. Nu putem duce atât de departe lupta politică! Înseamnă că suntem inconștienți! Doamna prefect spune că nu știe nimic iar subprefectul dă astfel de decizii! Nu se poate, trebuie să-și dea demisia amândoi! Este la fel de grav! Cum să spui după trei zile că nu știi ce se întîmplă?"

Ulterior, în cursul zilei de marţi, prefectura a transmis că situaţia nu este una urgentă, iar DSP a comunicat Consiliului Judeţean că firma nu trebuia închisă.