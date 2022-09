Situaţie haotică în magazine, la intrarea în vigoare a deciziei guvernului de a limita unele preţuri în Croația

Situaţia a fost haotică în magazinele din Croaţia, în ziua intrării în vigoare a deciziei guvernului de a limita preţurile la unele dintre produse, a declarat pentru ediţia de duminică a ziarului Jutarnji List un membru al Asociaţiei micilor retaileri croaţi, transmite agenţia Hina, potrivit agerpres.

"Am scos sâmbătă de pe rafturile magazinului meu toate produsele pentru care guvernul a limitat preţurile, pentru că afişarea preţurilor stabilite de guvern ar încălca articolul din legea care interzice practicile comerciale incorecte şi care interzice vânzarea de produse sub preţul de achiziţie", a declarat pentru ziarul citat Robert Fucak.Întrebat dacă acest lucru înseamnă că decizia guvernului încalcă respectiva lege, el a răspuns afirmativ, adăugând că guvernul croat ar trebui să-şi schimbe decizia.Asociaţia micilor retaileri are circa 380 de membri, iar informaţiile din teren arată că sunt trei abordări faţă de decizia guvernului - unii au retras produsele vizate de pe raft, alţii au afişat preţuri noi, iar alţii le-au menţinut pe cele vechi, a menţionat antreprenorul citat, adăugând că nici marile lanţuri de retail nu ştiu cum să implementeze decizia guvernului fără să încalce legea.